Los vecinos de Les Gavarres, después del incendio: "Da miedo volver, pero aquí tengo mi vida"

Una vez atraviesas los verdes campos de cultivo que se extienden a ambos lados de la carretera tras salir de Cruïlles y te adentras en las Gavarres, el paisaje cambia por completo. El verde deja paso al negro de la ceniza, en la que se convirtieron plantas y árboles después del devastador incendio que, a principios de mes, calcinó 2.400 hectáreas de este espacio.

Sin embargo, la naturaleza no fue la única que sufrió aquel fatídico viernes 3 de julio. Carretera arriba, se pueden ver las casas de los vecinos que conforman el único tejido humano que convive en estas montañas. Entre ellos se encuentra Cristina Martínez. Ahora observa lo que queda de lo que define como su "santuario", un espacio en el que, junto con su marido, Rubèn Garcia, han acogido y cuidado a animales en situación de abandono, una labor que han llevado a cabo prácticamente toda la vida.

En esta finca de las Gavarres tenían perros, gatos, caballos, una cabra, una cordera, gallinas y guacamayos. "La finca es propiedad de un amigo nuestro y, hace unos diez años, nos dio permiso para tener allí a nuestros animales".

Poco a poco, el matrimonio, con la ayuda de amigos, construyó su casa, el espacio con comederos para los gatos, el gallinero y el resto de las instalaciones destinadas a cuidar a unos animales que, como recalca Martínez, son su familia. De todo aquello ya no queda nada.

"Fue eterno"

Aquel viernes, "me llamaron para avisarme de que había fuego en la zona y subí rápidamente hacia allí". Su marido ya estaba allí. Martínez no sabe decir cuánto tiempo tuvieron exactamente para evacuar a los animales porque, explica, "para mí fue eterno". Lo que sí recuerda con absoluta nitidez son los helicópteros sobrevolando la finca y los agricultores "haciendo de cortafuegos" mientras las llamas avanzaban montaña arriba: "Las piñas de los árboles salían volando, ardiendo".

Mientras tanto, ella y su marido, junto con amigos y personas a las que no conocían, iban cogiendo a los animales y metiéndolos en transportines. Incluso consiguieron poner a salvo a los caballos: "Los dejamos en un rincón, junto con la cordera, en un campo de enfrente que no se ha quemado". Aun así, el fuego les pisaba los talones y acabó rodeándolos. "La última imagen que tengo es la de salir de casa y ver a unos gatos que me estaban mirando, pero yo ya no podía coger a ninguno más".

A pesar de todo, Martínez tiene claro que quiere seguir adelante y reconstruir, como sea, su santuario en las Gavarres. "Dentro de poco me reuniré con el Ayuntamiento para evaluar los daños y ver cómo podemos reconstruirlo y seguir ayudando a los animales".

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"Da un poco de miedo volver, pero aquí tengo mi vida", afirma Martínez, quien añade que las Gavarres deben cuidarse más, y con urgencia. "Lo que ha sucedido debe servir para que entre todos mantengamos los bosques más gestionados y para redactar un protocolo de evacuación y protección de animales en caso de incendios y otras emergencias".