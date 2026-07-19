La tercera ola de calor del verano rozará Catalunya: "Las temperaturas seguirán por encima de la media"

La tercera ola de calor del verano ya ha comenzado en España y este domingo deja avisos por altas temperaturas en buena parte del país. El episodio, sin embargo, solo rozará Catalunya, donde no se puede hablar de una ola de calor de forma generalizada. Sus efectos se concentrarán en las comarcas de Lleida, el Pirineo y las zonas interiores próximas al valle del Ebro, mientras que en el resto del territorio el impacto será más limitado.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene este domingo avisos por calor en diez comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla. La situación más adversa se localiza en la Cuenca del Genil, en Andalucía, que está en aviso naranja por temperaturas máximas de hasta 40 grados. También hay avisos amarillos en Aragón, Baleares, Catalunya, Madrid, La Rioja, Navarra, Murcia, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

¿Pero cuáles sonlas zonas de Catalunya afectadas? Los territorios incluidos en el aviso amarillo son el Empordà, varios puntos de las comarcas de Lleida. En Lleida es donde se esperan los valores más elevados, con máximas que pueden alcanzar los 38 grados. El calor también se dejará notar en el interior de las comarcas del Ebro, dentro de un episodio que afectará con mayor intensidad al valle del Ebro, las depresiones del nordeste y los valles de los Pirineos.

A pesar de estos registros, el episodio no tendrá en Catalunya la extensión necesaria para ser considerado oficialmente una ola de calor. Para recibir esta denominación, las temperaturas deben superar los umbrales de calor intenso de manera generalizada y durante al menos tres días consecutivos. Esta vez, los valores más altos quedarán concentrados en áreas concretas del oeste y el interior, por lo que buena parte del territorio quedará al margen de las temperaturas extremas previstas en otros puntos de España.

El martes, en rojo

La ola de calor, que ya se deja sentir este domingo, se intensificará durante los próximos días. Según Aemet, su fase más adversa llegará a partir del martes y se prolongará, como mínimo, hasta el jueves 23 de julio. Las zonas más afectadas serán el tercio suroriental de la Península, el valle del Guadalquivir, el valle del Ebro, las depresiones del nordeste, los valles de los Pirineos y el interior de Mallorca. El miércoles y el jueves podrían superarse puntualmente los 44 o 45 grados.

Este domingo, además de los 40 grados previstos en la Cuenca del Genil, los termómetros pueden llegar a los 39 grados en puntos de Andalucía y Murcia. En Aragón, las tres provincias están en aviso amarillo, con máximas de 38 grados en el sur de Huesca. También se esperan hasta 38 grados en Mallorca, Castilla-La Mancha y el interior de Valencia.

Más humedad

A pesar de que en Catalunya no se pueda hablar de ola de calor generalizada, el nuevo episodio que sí tocará a la comunidad autónoma de refilón llega después de una primera mitad del verano especialmente cálida. Según el Servei Català de Meteorologia (Meteocat), ha sido la más cálida desde 1950, primer año del que se dispone de series climáticas fiables y bien distribuidas. La anomalía de temperatura se sitúa en 3,8 grados por encima de la media, como consecuencia de la persistencia de valores muy superiores a los habituales durante las últimas semanas.

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Catalunya ha registrado oficialmente dos olas de calor en lo que va de verano: una entre el 5 y el 10 de junio y otra entre el 21 y el 24 de junio. Un tercer episodio anunciado posteriormente dejó temperaturas sofocantes en numerosos puntos, pero no cumplió los requisitos para ser catalogado como ola de calor. "Las temperaturas seguirán por encima de la media y la humedad provocará bochorno", aseguran desde el Meteocat.