La temperatura del agua del lago de Banyoles alcanza los 30 grados por primera vez

La temperatura del agua en la superficie del lago de Banyoles ha alcanzado los 30°C, según datos del observador meteorológico Josep Pascual. Es la primera vez que se alcanza esta temperatura desde que se tienen registros. La serie de Pascual comenzó en agosto de 1976 y se convirtió en una serie regular a partir del año 1996.

El observador lo ha reportado este viernes 17 de julio y representa una temperatura superior a la registrada el año pasado y el anterior, cuando se superaron por primera vez los 29 °C. El 6 de agosto de 2024 se llegó a una temperatura de 29 °C y el 20 de junio de 2025 a los 29,2 °C. Este nuevo dato rompe estos dos últimos récords y supera la barrera de los 30 grados.

Una noche tórrida

Tras semanas con temperaturas muy por encima de lo habitual, Banyoles vivió este pasado jueves la segunda noche tórrida jamás registrada, cuando la temperatura mínima no bajó de los 25 grados. De hecho, el meteorólogo Enric Estragués asegura que este hecho solo se ha producido otra vez desde 1950 y lo califica de "extraordinario". La primera se registró el 23 de agosto de 2023 con una temperatura mínima de 25,8 °C. La segunda, este jueves 16 de julio, no bajó de los 25,3 °C. Respecto a las noches tropicales, aquellas que no bajan de los 20 grados, Banyoles ha contabilizado hasta el día de hoy 21 entre los meses de junio y julio de este año.

En cuanto al calor diurno, el pasado 8 de julio se registró en Banyoles una temperatura de 41,4°C, la séptima más alta desde 1950. Según los datos de Estragués, la más alta jamás registrada se vivió el 18 de julio de 2023, cuando la temperatura se disparó hasta los 44,2 °C.

El inicio de verano más cálido en Catalunya desde 1950

Estos datos van en la misma línea del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), que apuntaba que la primera mitad del verano había sido la más cálida registrada en Catalunya desde 1950. En su balance climático aseguraba que la temperatura media presentaba una anomalía de 3,8°C por encima de la media climática y era la más elevada desde que se tienen datos homogéneos. Incluso superaba por dos décimas el récord alcanzado el año pasado, cuando la anomalía se situó en 3,6 °C.

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De hecho, en el caso de la temperatura máxima, la anomalía era todavía más excepcional: durante el período entre el 1 de junio y el 15 de julio nos situamos 5°C por encima de la media, un hecho que pone de manifiesto el carácter extraordinario de este inicio de verano.