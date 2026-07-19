El conocido teatro de Reus que ya está en la historia del cine

Película francesa
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Neus Castellet
Los hermanos Jean-Marie y Arnaud Larrieu son los artífices de la película 'Los últimos días del mundo', publicada en 2009, y donde los espectadores pueden disfrutar de varios rincones emblemáticos de Catalunya, entre los que se encuentra el Teatro Fortuny, en Reus.
El protagonista de esta película francesa, Robinson Laborde, vive un importante vuelco emocional en un momento en el que el fin del mundo parece inminente. Y deja a su mujer para ir en busca de una chica con quien ha tenido un apasionado romance. En 'Los últimos días del mundo', este personaje recorre el sur de Francia y los pirineos catalanes hasta llegar, primero a Barcelona, y después a Tarragona.
Durante estos 10 últimos días del mundo -al menos tal y como se conoce- Laborde recorre Catalunya y llega a Reus, concretamente al teatro Fortuny, donde se rodó una parte de la película antes de seguir haciendo kilómetros hasta llegar al Casco Antiguo de Tarragona.
El teatro Fortuny es un lugar emblemático en Reus. Se abrió al público por primera vez en 1882 con el objetivo de equipararse culturalmente a otras ciudades catalanas. Y desde este septiembre el ayuntamiento ha convertido este lugar en uno más de la oferta turística, ofreciendo visitas guiadas de hasta 45 minutos.
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