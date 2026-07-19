Rescate
Susto en la Cova Tallada de Dénia: Rescatan a dos adultos y dos menores arrastrados por la corriente en kayak
Los excursionistas se vieron sorprendidos por la fuerza del mar y no lograban regresar a la costa debido a una fuerte corriente que los empujaba de forma peligrosa mar adentro
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana activó esta madrugada un dispositivo de rescate urgente tras recibir el aviso de que cuatro personas, dos adultos y dos menores de edad, se encontraban en apuros en las inmediaciones de la Cova Tallada. Los excursionistas, que navegaban a bordo de varios kayaks, se vieron sorprendidos por la fuerza del mar y no lograban regresar a la costa debido a una fuerte corriente que los empujaba de forma peligrosa mar adentro.
Ante el riesgo inminente, los controladores del centro de Salvamento Marítimo de Valencia movilizaron de inmediato la embarcación de rescate Salvamar Fénix. La tripulación localizó con rapidez a los cuatro palistas, logrando ponerlos a salvo a bordo de la nave oficial. Tras asegurar que todos se encontraban en aparente buen estado de salud, los rescatadores los trasladaron hasta el puerto Xàbia.
Salvamento Marítimo ha querido aprovechar este incidente para lanzar un aviso a navegantes y ha publicado los detalles del suceso en su cuenta oficial de la red social X. La institución ha pedido la máxima prudencia a todos los bañistas y usuarios de embarcaciones de recreo, recordando la importancia de consultar la previsión meteorológica y el estado de las corrientes antes de adentrarse en el agua, especialmente en zonas de acantilados como la Cova Tallada.
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Fuente: Levante - EMV
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