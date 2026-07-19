Sor Lucía Caram: "Quiero que gane Argentina, pero los catalanes también apoyáis a Messi, que es lo que os corresponde"

Sor Lucía Caram, la religiosa argentina que vive en el convento de Santa Clara de Manresa, el domingo a las 9 de la noche, cuando comience el partido de la final del Campeonato Mundial de Fútbol, solo tendrá unos colores: el blanco y el azul de Argentina, de su país, los colores de la "albiceleste" de Messi, los de un diez universal que no es Dios, pero en días de pasión extrema… Y espera que "los catalanes también apoyéis a Messi, que es lo que os corresponde".

"Los argentinos somos muy pasionales, todo es extremo", y estos días el fútbol "se vive con mucha pasión". "Para el país, sumar la cuarta estrella [el cuarto Campeonato Mundial] es muy importante", explica, y "para Messi sería un gran colofón a su carrera, se lo merece", señala sor Lucía.

De Messi destaca su humildad para hacer que parezca normal aquello que para muchos es extraordinario y vivirlo con esa tranquilidad que transmite. Está convencida de que él y sus compañeros lo darán todo para ganar al conjunto español. "Hace tres semanas estuve en Argentina y ya se vivía una gran pasión cuando todavía no se sabía si el equipo llegaría a la final. Por todas partes había camisetas, la mayoría con el 10 de Messi", relata.

La religiosa, el pasado jueves. / MANU MITRU / EPC

En Argentina existe un debate sobre quién era mejor, Maradona o Messi, pero sor Lucía lo tiene claro: "Maradona era la mano de Dios; Messi es Dios", "en el mundo del fútbol", aclara entre risas.

Colores en la sangre

Para el domingo no hay debates que valgan para sor Lucía Caram. Los argentinos llevan los colores de su selección en la sangre. Hablando de fútbol, admite que la selección de Luis de la Fuente juega mejor, pero está convencida de que sus compatriotas "lo darán todo". Recuerda, en este sentido, la segunda parte del Argentina-Inglaterra, el juego y los goles que llevaron a los suyos a remontar, y la pasión que pusieron en un partido que trascendía lo que sucedía sobre el terreno de juego, con el recuerdo de cuestiones como las Malvinas, que han enfrentado a ambos países.

La religiosa conoció al astro argentino durante su etapa como jugador del Barça y reconoce su grandeza deportiva. Había hablado con él durante aquellos años porque, a través del padre del jugador, llegó hasta el futbolista argentino, que se comprometió a apoyar y apadrinar el proyecto "Invulnerables", impulsado por Caram. Mantuvo algunas conversaciones con él a través de la Fundación Barça.

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Algunos de los argentinos de Manresa verán la final del Campeonato Mundial en el propio convento, pero la monja argentina no estará allí. Cuando comience el partido, sor Lucía estará volando hacia Polonia para después desplazarse hasta la frontera con Ucrania, en uno más de sus numerosos viajes solidarios de apoyo a este país, que desde hace más de dos años mantiene un conflicto bélico con Rusia. Si el partido y los vuelos transcurren según lo previsto, sor Lucía podría ver la última media hora de la final, el desenlace, entre el aterrizaje y el traslado. "Claro que me conectaré para verlo", asegura.