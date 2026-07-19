Siete detenidos por extorsionar a usuarios de páginas web de contactos sexuales

La Guardia Civil ha detenido a siete personas e investiga a otras 14 como presuntas autoras de un delito de extorsión sexual. Forman parte de un grupo criminal que captaba a las víctimas a través de páginas web de contactos, obtenía sus datos personales y amenazaba con difundirlos si no recibía dinero a cambio. Incluso llegaron a amenazar con enviar sicarios a casa de las víctimas. Las primeras denuncias que alertaron a la Guardia Civil procedían de Ciudad Real.

Los extorsionadores consiguieron más de 126.000 euros, que retiraron en efectivo de cajeros automáticos de varias provincias del Estado, entre ellas Barcelona, Girona y Tarragona. La operación Exman comenzó cuando la Guardia Civil recibió varias denuncias en localidades de la provincia de Ciudad Real que respondían al mismo patrón delictivo. Los estafadores contactaban con las víctimas a través de anuncios falsos de servicios sexuales publicados en páginas web de contactos.

Una vez establecida la comunicación mediante mensajería instantánea, el grupo criminal obtenía datos personales de las víctimas, como el nombre, el teléfono y el lugar de residencia. Después las amenazaba con difundir la información si no pagaban o las atemorizaba diciendo que enviarían sicarios a sus casas. De esta manera, consiguieron recaudar más de 126.000 euros. El grupo estaba estructurado en distintos roles especializados. Un primer núcleo se encargaba de publicar anuncios falsos de mujeres que ofrecían servicios sexuales en varias plataformas de internet.

Se ganaban la confianza de las víctimas y recopilaban los datos de contacto, la ubicación y otros datos personales. Una vez tenían la información, las víctimas recibían llamadas telefónicas en las que se les exigía dinero bajo la amenaza de enviar sicarios para propinarles una paliza en sus casas. La intimidación y la amenaza de hacer pública su actividad en páginas de contactos eran determinantes para que los afectados accedieran a pagar.

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Integrantes de la organización criminal retiraban el dinero en efectivo de cajeros automáticos de varias localidades de las provincias de Barcelona, Tarragona, Girona, Almería, Madrid, A Coruña y Ciudad Real. Para ello, el grupo disponía de las denominadas "mulas económicas", cuya función era retirar y blanquear el dinero. Algunos de los detenidos cuentan con numerosos antecedentes policiales y judiciales por delitos similares cometidos con el mismo modus operandi.