Rodalies mantiene 183 tramos de vía con la velocidad limitada seis meses después del accidente de Gelida

Rodalies mantiene actualmente 183 tramos con limitación de velocidad que afectan a 163 kilómetros de vía, según el último Documento Semanal de Limitaciones de Velocidad de Adif, al que ha tenido acceso ACN. Seis meses después del accidente de Gelida, la situación sigue lejos de normalizarse, ya que antes del siniestro las restricciones afectaban a alrededor de 90 puntos, aproximadamente la mitad. A partir del 20 de enero, en pleno debate sobre el estado de la red, el gestor ferroviario fue estableciendo nuevas limitaciones para garantizar la seguridad y ante la presión de los maquinistas. El máximo se alcanzó a principios de marzo, con 225 tramos que afectaban a 180 kilómetros de vía. En la actualidad hay 40 menos, aunque la red sigue lejos de la situación previa al accidente.

El 20 de enero, fecha del accidente mortal de un tren de la R4 cerca de Gelida, había, según Adif, menos de un centenar de tramos de vía en toda la red donde los trenes debían reducir la velocidad habitual por diferentes motivos. Seis meses después, esa cifra asciende a 183, el doble, según el último Documento Semanal de Limitaciones de Velocidad de Adif.

Ampliación progresiva de tramos

El siniestro se produjo cuando un muro de contención de la AP-7, afectado por las intensas lluvias, se desprendió sobre la vía e impactó contra un tren de la línea R4, causando la muerte de un maquinista en prácticas y decenas de heridos. Como medida preventiva, se suspendió la circulación de toda la red de Rodalies para inspeccionar el estado de la infraestructura y garantizar la seguridad de los viajeros. Además, algunas líneas, especialmente las más afectadas por las incidencias derivadas del temporal y por los trabajos de revisión de taludes y estructuras, permanecieron parcialmente interrumpidas durante varios días, lo que provocó importantes alteraciones en la movilidad de miles de usuarios.

Trabajos en el lugar del accidente de Gelida. / EFE

El accidente hizo que, en las semanas posteriores, Adif ampliara progresivamente el número de tramos con limitación de velocidad para minimizar el riesgo de nuevos siniestros, en un contexto de presión de los maquinistas, que tras la muerte de un compañero reclamaban "recuperar los estándares de seguridad del sistema ferroviario" y convocaron una huelga entre el 9 y el 11 de febrero.

El número máximo de limitaciones, según recogen los documentos internos consultados por ACN, se alcanzó en la semana del 2 al 8 de marzo, con 225 tramos y una extensión total de 180 kilómetros de vía afectados. A partir de ese momento, el gestor ferroviario ha ido reduciendo la cifra gracias a trabajos de mantenimiento "de emergencia" o ya previstos. A finales de marzo las limitaciones bajaron hasta situarse en torno a las 200 y, a mediados de abril, la propia Adif las cifró públicamente en 179, "después de eliminar 78 que provocaban alteraciones y retrasos desde marzo".

60 tramos limitados a 30 km/h

En más de una sesentena de los tramos afectados la semana pasada, la velocidad máxima está limitada a 30 kilómetros por hora. Además, todavía hay una quincena de puntos donde los trenes deben circular entre 10 y 20 kilómetros por hora. En alrededor de medio centenar de tramos la velocidad está restringida a 50 kilómetros por hora y en una treintena más, a 60 kilómetros por hora.

El Documento Semanal de Limitaciones de Velocidad tiene ámbito estatal y está dirigido a las personas que trabajan de una u otra forma en la red ferroviaria. En él figuran las incidencias que obligan a los maquinistas a reducir la velocidad, la velocidad máxima autorizada y los motivos de la restricción. En algunos casos afectan a puntos concretos y, en otros, a tramos de varios kilómetros. No se trata de un documento exclusivo sobre nuevas restricciones, sino del conjunto de limitaciones de velocidad vigentes, algunas de ellas desde hace años.

El accidente de tren de Rodalies a la altura de Gelida. / Jordi Otix

La relación de limitaciones incluye toda la red ferroviaria, con independencia del operador, incluidos los trenes de mercancías, aunque no las vías de alta velocidad. Además, Adif contabiliza como tramos diferentes algunos puntos de la red que coinciden en nombre y kilómetros afectados, pero que corresponden a más de una línea.

83 reducciones en Barcelona y 13 en Lleida

El 45% de los puntos con limitación de velocidad se encuentran en líneas total o parcialmente situadas en la demarcación de Barcelona. En concreto, hay 83 tramos afectados en este ámbito, una veintena menos que en el pico registrado en marzo, aunque una decena más que antes del accidente de Gelida.

Otro 30% de los tramos se ubican en la demarcación de Tarragona, donde se contabilizan 57, una veintena menos que hace tres meses, pero seis más que hace medio año. La tercera demarcación con más puntos afectados es Girona, con una treintena de tramos. En este caso, la cifra apenas ha variado en este periodo: eran 25 la semana del accidente y llegaron a un máximo de 34 a finales de febrero. Por último, en la demarcación de Lleida se contabilizan 13 tramos, más del doble de los seis registrados en el momento del accidente.