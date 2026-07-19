Oriol Núñez, bombero: "Si quieres ser bombero, no puedes querer dormir todas las noches, son cosas incompatibles"

La cita es un martes de julio a las 10 de la mañana, por videollamada. "Si surge cualquier cosa, tendré que salir corriendo, pero en principio es una buena hora; es a partir de la una cuando la cosa se complica", advierte Oriol Núñez, responsable de apoyo a la División de Operaciones de los Bombers de la Generalitat de Catalunya.

-Tienes que entender que en los bomberos, seguramente por desgracia, las cosas no funcionan como en Enfermería o en Medicina…

-¿A qué se refiere?

-A que funciona de una manera completamente diferente. Cualquier persona que quiera presentarse a bombero solo tiene que cumplir unos requisitos, como tener el Bachillerato o un ciclo formativo, por ejemplo, y, una vez aprueba la oposición, el Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) la forma.

"No puede ser que Tarragona, con el 112 y las petroquímicas, no tenga un grado superior en Coordinación de Emergencias"

-¿Primero se consigue la plaza y la formación viene después?

-Sí, y eso no tiene ningún sentido porque, al final, la educación es algo que se adquiere desde pequeño. Por eso se están creando ciclos formativos de Emergencias y Protección Civil. Existe el ciclo de grado medio de Emergencias y Protección Civil, que vendría a ofrecer la misma formación que te da el ISPC una vez que has aprobado la oposición, pero, en lugar de impartirse de forma comprimida, se hace durante dos años; pero solo hay dos centros públicos que lo ofrecen, en Mollet y el Institut de Seguretat y Mobilitat de Barcelona (ISMB).

"Solo hay dos centros públicos que ofrecen el grado medio de Emergencias y Protección Civil y están en Mollet y Barcelona"

-¿Solo dos?

-Sí. Se está creando este itinerario. Una vez que tienes el grado medio, puedes cursar el grado superior de Coordinación de Emergencias y Protección Civil. En Andalucía, por ejemplo, hay una ley que establece que, si no tienes esta titulación, no puedes presentarte a una oposición, pero aquí, no. Aquí, para terminar de articular un itinerario educativo adecuado entre los 16 y los 22 años para las personas que quieren ser bomberos, entre los 16 y los 18 años se ha creado algo denominado BachilleratoPro, profesionalizador. Ahora mismo se está llevando a cabo la primera prueba piloto en el ISMB, un bachillerato pensado para personas que quieren ser bomberos o mossos. Se ha hecho porque no puedes empezar el grado medio de Emergencias si no tienes 18 años. Así, el itinerario es hacer el BachilleratoPro (de los 16 a los 18), después el grado medio y después, el superior.

"Si queremos hacer las cosas bien, cada región debe tener su grado medio tanto en el ámbito del SEM y de la atención hospitalaria como en Protección Civil o en Bomberos"

-Pero, hecho todo esto, tienes que presentarte a unas oposiciones en las que puede superarte un ingeniero que jamás ha tocado una manguera, claro…

-Actualmente, para entrar en el cuerpo de bomberos se exigen unas notas teóricas muy altas y las personas que entran suelen tener estudios superiores, sí. Ingenieros, arquitectos…

-¿Estamos dejando a vocaciones en el camino?

-Aparte de la vocación, y esto es una opinión personal, no hablo en nombre del cuerpo de bomberos, sino como Oriol, que es un trabajo muy duro, muy físico y que puede llegar a ser muy aburrido. Porque ¿en qué crees que consiste este trabajo? En llevar veinte kilos a la espalda durante muchas horas al día, estar en condiciones precarias durante muchas horas, pasar mucho calor, pasar sueño... Eso es nuestro trabajo, porque, al final, nuestra misión es salvar vidas.

"Las personas que tienen vocación quizá no estudien Ingeniería Aeronáutica, pero quieren ser bomberos y debemos ofrecerles un camino"

-¿Por qué ocurre esto?

-El Cuerpo de Bomberos de la Generalitat se ha ido construyendo progresivamente. Somos uno de los cuerpos del mundo con un nivel más alto en cuanto a organización, estructura y coordinación. Seguramente ahora toca empezar a pensar que el cuerpo de bomberos necesitará una especialización formativa distribuida por todo el territorio. Necesitamos que estos ciclos se implanten en toda Catalunya; que, como mínimo, cada región tenga el suyo para que los estudiantes puedan realizar las prácticas en los parques de bomberos; y que estas personas sean los futuros bomberos que aprueben la oposición, porque habrán adquirido los valores del cuerpo y de esta profesión desde el principio. Este un asunto muy importante. No puede ser que Tarragona, por ejemplo, donde está el 112 y la industria petroquímica, no tenga un grado superior en Coordinación de Emergencias.

"En mi época, el 90% de quienes entrábamos en el cuerpo habíamos decidido que no tendríamos vacaciones para hacer las campañas de verano; hoy no aprobaríamos las oposiciones"

-¿Estamos avanzando en esa dirección?

-No, en absoluto. Analiza la última promoción que ha entrado en el cuerpo y mira cuántos tienen una carrera universitaria. Se está haciendo esta reflexión y se está trabajando en ello, pero, como te decía, avanzamos poco a poco. Las cosas no son inmediatas. Piensa que la dirección actual del cuerpo de bomberos es excepcional, son realmente muy buenos, pero hace seis años estábamos en la UCI. Ahora puede preocuparte mucho que te duela un dedo, pero cuando no puedes respirar… Ahora podemos empezar a reflexionar sobre esto.

-¿Sobre qué, exactamente?

-Antes, una de las cosas que ocurría con las incorporaciones al cuerpo de Bomberos era que casi todos los que entraban habían trabajado como forestales durante los veranos. Todos pasábamos por las campañas forestales de verano. El 90% de quienes entrábamos en el cuerpo habíamos decidido que no tendríamos vacaciones de verano para poder hacer las campañas.

"Es un gran problema que quienes aprueban la oposición sean (no sé el porcentaje exacto, pero muchas) personas universitarias que nunca han trabajado de bomberos"

-La vocación de la que hablábamos antes...

-Eso también proporcionaba un aprendizaje. Pasábamos el verano tendiendo mangueras y, por muy torpes que fuéramos, acabábamos aprendiendo. El trabajo de un bombero consiste en ser capaz de encontrar soluciones a problemas. Por tanto, es una persona muy inteligente, pero, en el caso del bombero de base, se trata de problemas que se resuelven con las manos.

Oriol Núñez, responsable de apoyo a la División de Operaciones de Bombers de la Generalitat. / Belén González / EPC

-Me comentaba que, antes, la gran mayoría procedía de las campañas forestales de verano. Ahora entiendo que el perfil ha cambiado bastante.

-Los trabajadores forestales han pasado a ser fijos. Ya no es un puesto de aprendizaje temporal, por una cuestión legal. Además, los exámenes teóricos son tan difíciles que quienes los aprueban suelen ser personas con estudios superiores. Yo no habría obtenido la nota necesaria para entrar. Es un gran problema que quienes aprueban la oposición sean [no sé el porcentaje exacto, pero muchas] personas universitarias que nunca han trabajado de bomberos. En Francia tienen un lema que es 'Salvar o morir'. El trabajo de bombero se basa en un 99% en valores. Para que la sociedad funcione, todos tenemos que aportar nuestra parte. En el caso de quienes estamos en la calle, nuestra principal aportación es intentar ayudar a las personas e intentar salvar vidas. Y eso requiere un perfil concreto. Si quieres ser bombero, no puedes querer dormir todas las noches, las dos cosas son incompatibles.

"Ser bombero requiere un perfil muy concreto; si quieres ser bombero, no puedes querer dormir todas las noches, las dos cosas son incompatibles"

-Cuestiones difíciles de plasmar en una oposición, ciertamente.

-Si a los 18 años empiezas un grado medio para ser bombero y a los 20 cursas un grado superior, has dedicado cuatro años de tu vida, a esa edad, a prepararte para ser bombero y eso demuestra muchas cosas. Las personas que tienen vocación quizá no estudien Ingeniería Aeronáutica, pero debemos ofrecerles un camino. Debemos hacer como otras comunidades autónomas, que ya tienen esta vía plenamente implantada.

-¿Está esta idea sobre la mesa?

-Si supieras cuántos adolescentes que quieren ser bomberos se han quedado fuera de los ciclos… En el grado superior hay unas 20 plazas y creo que hubo más de 300 solicitudes en Barcelona. Estamos empezando a estar preparados para que Educació se tome en serio toda la cultura de las emergencias. Tanto en el ámbito del SEM y de la atención hospitalaria como en Protección Civil o en Bomberos. Si queremos hacer las cosas bien, cada región debe tener su grado medio.