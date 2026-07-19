Muere ahogado un hombre de 76 años en una playa de Castelló d'Empúries

Un hombre de 76 años y nacionalidad francesa ha muerto este domingo ahogado en una playa de Castelló d'Empúries, en el Alt Empordà, según ha informado Protecció Civil.

El aviso se recibió hacia las 17.30 horas, después de que la víctima se desvaneciera mientras se bañaba. Los socorristas lograron sacarlo del agua e iniciaron las maniobras de reanimación, aunque finalmente no pudieron salvarle la vida.

Amplio despliegue de emergencias

Hasta el lugar se desplazaron tres ambulancias y un helicóptero medicalizado del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), además de efectivos de los Mossos d'Esquadra y de la Policia Local.

En el momento del incidente había servicio de vigilancia y ondeaba la bandera amarilla.

Con esta nueva víctima, ya son 13 las personas que han muerto en las playas catalanas desde el inicio de la campaña de baño, el pasado 15 de junio.

Llamamiento a extremar la precaución

Protecció Civil ha vuelto a recordar la importancia de extremar las precauciones en playas, piscinas y aguas interiores durante el verano.

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En caso de observar que una persona se encuentra mal o tiene dificultades dentro del agua, recomienda avisar de inmediato al servicio de socorrismo o llamar al 112 para facilitar una intervención rápida.