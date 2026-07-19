Localizan a 15 migrantes tras desembarcar en Formentera

La Guardia Civil ha interceptado a 15 migrantes llegados en una patera, en el núcleo urbano del Pilar de la Mola de Formentera.

La actuación ha ocurrido sobre las 08.45 horas de este domingo, cuando se ha encontrado a este grupo de personas de origen magrebí en este punto de la isla, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

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Con esta arribada, ya son 29 el número total de migrantes llegados este domingo a Baleares.