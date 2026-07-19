Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo: última hora del fuego en Orés (Zaragoza), que arrasa ya más de 15.000 hectáreas

Varios incendios afectan el terreno forestal de España, que ya tiene una superficie total quemada de más de 62.215 hectáreas, 2,5 veces más que en el mismo periodo el año pasado. El más preocupante hasta ahora, en Los Gallardos (Almería) dejó 13 víctimas mortales y ahora toda la atención está puesta en el fuego de Orés, en Zaragoza, que ya ha quemado más de 15.000 hectáreas.

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Y los Bombers de la Generalitat en Catalunya luchan contra la simultaneidad de fuegos en una jornada con mucho calor y condiciones óptimas para la propagación.

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EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España.

El incendio de Guadalajara continúa en nivel 2 y ha afectado a unas 12.000 hectáreas El incendio de la Sierra Norte de Guadalajara, que sigue sin ser controlado y en nivel 2 de operatividad, ha afectado ya a unas 12.000 hectáreas de terreno en una zona de gran valor medioambiental, de la que han sido evacuados 16 municipios, con más de 700 personas desplazadas. Según han informado este domingo a EFE fuentes de la Consejería de Desarrollo Sostenible, las últimas estimaciones apuntan a que son unas 12.000 hectáreas las afectadas por el incendio que se inició el jueves en La Mierla, en una zona de gran valor medioambiental, ya que la mayor parte de la superficie que ha sido afectada por las llamas está dentro del territorio del Parque Natural de la Sierra Norte.

Fernando Sanz, capitán de la UME en el operativo de Zaragoza: "El trabajo es muy intenso" Todas las manos son pocas para luchar contra las llamas en las Cinco Villas (Zaragoza). El despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el incendio declarado en Orés está integrado por tres secciones tácticas que suman un total de 120 efectivos, apoyados por un buen número de medios técnicos que incluyen 18 autobombas, dos bulldozer y dos helicópteros con una gran capacidad de transporte de agua. El incendio declarado en Orés todavía avanza descontrolado. ¿Qué despliegue se está haciendo en las Cinco Villas? La verdad es que estamos ante un incendio muy importante. Nuestro despliegue busca sumarse a dispositivo general de emergencias y servir de ayuda a la dirección técnica de la extinción que está en manos del Gobierno de Aragón. Lea aquí la entrevista completa.

El comportamiento "extremo" del fuego arrasa 9.000 hectáreas en Guadalajara El incendio de la Sierra Norte de Guadalajara está presentando un comportamiento "extremo", que ha hecho que ya estén afectadas 9.000 hectáreas y haya habido nuevas evacuaciones, debido a que la situación se ha ido complicando conforme avanzó el sábado. Desde que se inicio el pasado jueves en La Mierla, el incendio está presentando un comportamiento "complicado y extremo", que se ha traducido en que este sábado esté siendo un día complejo, que se ha ido complicando a medida que ha avanzado la jornada, ha indicado el viceconsejero de Desarrollo Sostenible, José Almodóvar, de forma que la superficie afectada ha llegado a las 9.000 hectáreas.

Los bomberos estabilizan un incendio forestal declarado en Pontils (Tarragona) Los Bomberos de la Generalitat dieron por estabilizado a última hora del sabado el incendio declarado en Pontils (Tarragona), aunque mantienen en el lugar a quince dotaciones para continuar trabajando en las tareas de extinción. El fuego se inició a primera hora de la tarde en una zona de rastrojos y se extendió a un bosque cercano, según ha explicado este cuerpo en su cuenta en la red X. Los bomberos han contado con la ayuda de agricultores de la zona para luchar contra las llamas.

Dos menores, identificados por encender varias fogatas en el monte Calamorro de Benalmádena La Policía Local de Benalmádena ha identificado a dos menores como presuntos autores de varias fogatas encendidas en las últimas semanas en el monte Calamorro, una zona especialmente sensible durante la temporada de alto riesgo de incendios forestales. La actuación se produjo en la madrugada de este sábado, 18 de julio, dentro del dispositivo especial de vigilancia activado tras detectarse el primero de estos fuegos. La Unidad de Drones había realizado desde entonces distintos vuelos preventivos sobre el entorno hasta que la cámara térmica de uno de los aparatos localizó a dos personas en la zona. Los agentes se desplazaron inmediatamente hasta el lugar e identificaron a los dos menores, que fueron trasladados a dependencias del Cuerpo Nacional de Policía. Allí permanecieron hasta la llegada de sus padres, después de que se instruyeran las correspondientes diligencias.

El operativo centrará la noche en consolidar el perímetro del incendio de las Cinco Villas El dispositivo de extinción mantendrá durante la noche un despliegue similar al de la jornada anterior, con la prioridad de consolidar el perímetro en los sectores más comprometidos para evitar que el incendio vuelva a abrirse. Además, reforzará la vigilancia en las zonas con mayor riesgo de reproducciones mientras reduce la intensidad de los medios en los sectores ya más estabilizados.

El incendio de La Mierla supera las 9.000 hectáreas y obliga a evacuar 16 municipios El incendio forestal de La Mierla (Guadalajara) afecta ya a más de 9.000 hectáreas y ha obligado a evacuar a unas 700 personas de 16 municipios. Al operativo se han incorporado 100 efectivos de la UME, mientras la investigación apunta a que el fuego pudo originarse por una cosechadora durante unas labores agrícolas.

Aragón confía en estabilizar el incendio de las Cinco Villas en las próximas 48 horas El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha asegurado que el perímetro del incendio, de unos 80 kilómetros, no ha crecido en las últimas horas y se ha mostrado "un poco más optimista dentro de la máxima prudencia". El operativo mantendrá este domingo el mismo despliegue con el objetivo de estabilizar el incendio en las próximas 48 horas.

Evacúan cuatro localidades y confinan Hiendelaencina por el incendio de La Mierla El operativo Infocam ha ordenado la evacuación de Bustares, Villares de Jadraque y Veguillas, además del confinamiento de Hiendelaencina, ante la evolución del incendio de La Mierla (Guadalajara). El resto de municipios evacuados mantiene las restricciones mientras continúan las labores de extinción.