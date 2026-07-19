La FP se alía con los Bomberos para mejorar la lucha contra los incendios: videojuegos para entrenar y sensores en Collserola

La Formación Profesional se ha convertido en una aliada de los Bomberos de la Generalitat para llevar la innovación tecnológica a la prevención de incendios y al entrenamiento de los profesionales. El Institut Tecnològic de Barcelona impulsa dos proyectos destinados a mejorar la formación de estos profesionales: uno de simuladores de realidad virtual pensados para entrenar a los bomberos en la toma de decisiones ante emergencias complejas y otro que ha supuesto la instalación de sensores en Collserola para anticipar riesgos en tiempo real.

A los pies de Collserola, donde el riesgo de incendio es una amenaza real, el Institut Tecnològic de Barcelona (ITB) ha vuelto a llevar la innovación fuera de las aulas. Miembro de la Red Estatal de Centros de Excelencia en Formación Profesional, una de sus señas de identidad es buscar soluciones a problemas concretos de su entorno. De ahí ha surgido espVRna (Espurna), una iniciativa tecnológica destinada a mejorar la prevención de incendios y la respuesta ante situaciones de emergencia, proyecto en el que participan también los Bomberos de la Generalitat, el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola y el Institut de Seguretat i Mobilitat de Barcelona (ISMB), ubicado, como el ITB, en el distrito de Nou Barris.

La iniciativa espVRna combina simuladores de realidad virtual para entrenar a los mandos en la toma de decisiones y sensores en el bosque para detectar riesgos de forma temprana

El proyecto espVRna se divide en dos ejes principales: el despliegue de una red de sensores de largo alcance que monitoriza en tiempo real datos como la temperatura y la humedad del sotobosque para detectar riesgos de forma "ultra-precoz", y el desarrollo de simuladores de Realidad Virtual y videojuegos inmersivos diseñados específicamente para el entrenamiento de mandos de bomberos en escenarios de crisis, no solo de fuego, sino también, por ejemplo, de fugas químicas.

Gracias al uso de inteligencia artificial y el procesamiento de datos en el centro Nuvulet -el centro de datos del ITB- el sistema permite predecir situaciones críticas y facilitar una respuesta rápida y coordinada de los equipos de emergencia para proteger el entorno natural.

"Los bomberos tenían necesidades de formación con los bomberos noveles y, antes de ver el fuego, querían una formación más virtual, a partir de una realidad virtual aumentada, por lo que vinieron a nosotros" Alberto Vila — Director del Institut Tecnològic de Barcelona

"Tenemos un papel interesante, que es establecer una comunicación entre diferentes administraciones que, si no, no hablarían nunca", valora Alberto Vila, director del ITB. "Los bomberos tenían necesidades de formación con los bomberos noveles y, antes de ver el fuego, querían una formación más virtual, a partir de una realidad virtual aumentada, por lo que vinieron a nosotros. Como los bomberos ya estaban en la Guineuta, en el ISMB, les preguntaron cómo podían hacer esa formación y les dijeron que contactaran con nosotros", relata Vila sobre el origen de esta entente.

"Los videojuegos pueden ser súper serios, no todo es Mario Bros", apunta el ingeniero en telecomunicaciones David Pascual, profesor de seguridad informática y redes en el ITB

"Y no solo asumimos con ganas el reto, sino que pensamos que podíamos completarlo con una red de sensores que se pudieran desplegar en el bosque, que recogiera datos para prever situaciones complicadas o críticas que puedan pasar", añade. Para ellos buscaron docentes con ganas -en el claustro del ITB hay de informáticos a ingenieros- y se pusieron a trabajar.

"Este año hemos tenido el handicap de la peste porcina, pero hemos demostrado que el sistema funciona", apunta el ingeniero en telecomunicaciones David Pascual, profesor de Seguridad Informática y Redes en el ITB, uno de los motivados que se sumó al proyecto. "Los videojuegos pueden ser súper serios, no todo es Mario Bross", añade.

Alumnos del ITB instalan un sensor en un árbol en Collserola. / Institut Tecnològic de Barcelona

La primera fase de la prueba de campo en Collserola ha sido impulsado por los alumnos Hamza Tayibi Soudani y Alejandro Díaz. "Estos proyectos son muy motivadores para los alumnos porque ven todo el proceso", apunta Pascual. Raimon Roda, director gerente del Consorcio del Parc Natural de la Serra de Collserola, celebra la colaboración y se muestra siempre dispuesto a ser "banco de aprendizaje".

Oriol Núñez, responsable de apoyo a la División de Operaciones de los Bombers de la Generalitat de Catalunya, es el enlace de la institución con el proyecto espVRna. Antes de hablar sobre el proyecto de realidad virtual, que aplaude, deja clara una cuestión. La formación de un bombero empieza en lo más básico, las manos, las herramientas y la repetición de maniobras hasta convertirlas en reflejos. "En ese primer nivel no hay realidad virtual ni simuladores, sino entrenamiento físico y capacidad para observar, orientarse, decidir y actuar con rapidez", subraya.

La tecnología -prosigue- aparece más arriba, cuando entran en juego las funciones de mando y el pensamiento analítico. Ahí, explica Núñez, ya no basta con contar una situación, hay que hacerla vivir para que la experiencia quede grabada. Y, como reproducir emergencias reales de coordinación es complejo, la simulación se ha convertido en la mejor vía para entrenarlas. Es ahí donde entra el acuerdo con el ITB.

Entrenar el pensamiento analítico

El bombero explica que el cuerpo dispone de unas guías que recogen su doctrina operativa para los distintos tipos de intervención. Por ejemplo, un incendio de vivienda. Cuando llegan a un incendio de vivienda, deben establecer unos criterios de seguridad, como las distancias, comprobar si hay gas o no... También existen criterios prioritarios, como reaccionar inmediatamente si hay una persona a punto de saltar por una ventana. Todo esto está escrito en unos procedimientos comunes que llaman guías.

El convenio con el ITB lo que está haciendo es convirtiendo todas esas guías en videojuegos para que los mandos, especialmente los niveles inferiores, puedan entrenar mediante videojuegos la sistemática de las guías. "Esto significa que yo llego, por ejemplo, a un incendio con productos químicos, que es el primer escenario que han desarrollado, y, si no tomo las decisiones correctas, en el videojuego muero", relata Núñez, quien valora muy positivamente que es un producto escalable.

"Los bomberos de base deben entrenarse con las manos y las herramientas; los mandos, en cambio, deben aprender a pensar y decidir en escenarios simulados" Oriol Núñez — Responsable de apoyo a la División de Operaciones de los Bombers de la Generalitat

"Es muy interesante porque el equipo del ITB está creando una biblioteca con todo nuestro estilo gráfico: nuestros equipos de protección individual… el videojuego es muy realista", prosigue Núñez, quien apunta que el proyecto estrella ahora mismo de entrenamiento para los futuros superiores es el aula de simulación del Institut de Seguretat i Mobilitat de Barcelona (ISMB). El proyecto, que afronta su tercer curso, está dirigido al alumnado del grado superior de Coordinación de Emergencias y recrea emergencias en un entorno inmersivo, con distintas salas, humo, temperatura, viento y, próximamente, introducirán también olores.

A diferencia de un videojuego con respuestas programadas, aquí interviene un 'máster' que modifica el escenario según las decisiones de los participantes. El objetivo es entrenar el pensamiento analítico, la coordinación y la toma de decisiones bajo presión. La experiencia ya se ha ampliado a distancia y ha permitido formar de forma remota a más de 200 mandos de bomberos. Los ejercicios reproducen situaciones complejas, como accidentes de autobús con múltiples víctimas o incendios industriales. "La filosofía es clara, los bomberos de base deben entrenarse con las manos y las herramientas; los mandos, en cambio, deben aprender a pensar y decidir en escenarios simulados".