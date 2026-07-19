Sucesos
Fallece la mujer a la que dos sicarios quemaron por orden de su marido
Las víctimas asesinadas por violencia machista son ya 29 este año
Herida muy grave una mujer en Madrid tras ser golpeada y rociada con un líquido abrasivo
EL PERIÓDICO
La mujer de 30 años que permanecía ingresada desde febrero con quemaduras graves en el 50% de su cuerpo falleció ayer sábado por las heridas sufridas en el ataque que perpetraron dos sicarios por orden de su marido en Sevilla la Nueva (Madrid), según han confirmado a la agencia Efe fuentes de la Delegación del Gobierno.
Al confirmarse el fallecimiento de la joven, que fue víctima de un ataque ordenado por su pareja, el número de mujeres asesinadas en 2026 por violencia machista asciende a 29. Es el tercero caso que se produce este año en la Comunidad de Madrid, y el número 1.370 en España desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.
El suceso tuvo lugar el pasado 2 de febrero, cuando la mujer fue rociada con un líquido inflamable en el interior de su domicilio; posteriormente le prendieron fuego, causándole quemaduras graves en el 50% de su cuerpo.
Seis semanas después, el pasado 23 de marzo, la Guardia Civil detuvo a tres personas relacionadas con el suceso: el marido de la mujer, como presunto inductor de la agresión, y otros dos hombres como autores materiales de la misma.
La mujer permanecía ingresada desde entonces en el hospital de La Paz, donde finalmente falleció ayer sábado.
Los tres detenidos permanecen desde entonces en prisión provisional, comunicada y sin fianza, por un delito de homicidio en grado de tentativa.
Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016. En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
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