Sucesos
Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de una mujer en Soses
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ACN
Barcelona
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Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de una mujer esta pasada noche en Soses (Segrià).
Alrededor de las 22.45 horas de este sábado se recibió un aviso en el que se informaba de la desaparición de una mujer en la localidad de Soses. Inmediatamente, se inició la búsqueda de la persona, que desgraciadamente se halló muerta.
Los Mossos d'Esquadra desplazados al lugar de los hechos pudieron comprobar que se trataba de una muerte con indicios de violencia.
La División de Investigación Criminal de la región policial de Ponent se ha hecho cargo del caso para esclarecer los hechos, que están bajo secreto de sumario.
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