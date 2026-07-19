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Ensayo en Pozuelo de Alarcón

Cubitos de hielo que cambian de color si detectan droga: así funciona la nueva medida contra la sumisión química

El sistema, desarrollado por la empresa Narxcup, transforma el líquido en gelatina y la bebida adquiere un tono azulado con sabor amargo que alerta de la posible manipulación

Una de cada tres violaciones se produce bajo la sumisión química

Un dispositivo antidroga con forma de cubito de hielo, diseñado para detectar sustancias utilizadas en casos de sumisión química al introducirlo en una bebida. Si identifica estupefacientes, el líquido cambia de color y se convierte en una gelatina que impide su consumo.

Un dispositivo antidroga con forma de cubito de hielo, diseñado para detectar sustancias utilizadas en casos de sumisión química al introducirlo en una bebida. Si identifica estupefacientes, el líquido cambia de color y se convierte en una gelatina que impide su consumo. / EPE

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Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

Madrid
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Las fiestas patronales de Pozuelo de Alarcón, del 15 al 18 de julio, han sido escenario de una prueba piloto destinada a prevenir y evitar las agresiones mediante sumisión química. Las noches del viernes y el sábado se han repartido unos pequeños cubos, de aspecto similar a un cubito de hielo, capaces de detectar la presencia de sustancias utilizadas habitualmente en este tipo de delitos, como GHB o éxtasis líquido, burundanga, MDMA y determinados derivados de barbitúricos. Desde el ayuntamiento han subrayado que, además de su función preventiva, la iniciativa pretende actuar como elemento disuasorio frente a posibles agresores.

El dispositivo incorpora un polímero superabsorbente que, al entrar en contacto con determinadas sustancias estupefacientes, transforma el líquido en una gelatina densa en apenas unos segundos. Al mismo tiempo, la bebida cambia de color y adquiere un tono azulado con un sabor amargo, dos señales que alertan de una posible manipulación e impiden su consumo.

El Ayuntamiento y la empresa Narxcup, en la que participan varios pozueleros, instalarán una carpa el viernes y sábado en el recinto de Prados de Torrejón

El Ayuntamiento y la empresa Narxcup, en la que participan varios pozueleros, instalarán una carpa el viernes y sábado en el recinto de Prados de Torrejón / Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

El proyecto se desarrolla en colaboración con la empresa Narxcup, responsable de la patente de este sistema. Santiago Marquina, socio y director de desarrollo de negocio de la compañía, explica que el interés por este producto ha crecido en los últimos meses y que numerosos ayuntamientos, festivales de música y otras entidades ya se han interesado por incorporarlo a sus eventos.

"Ya somos la ciudad más segura de toda la región y lo queremos seguir siendo también en nuestras fiestas. Por eso vamos a probar este método tan sencillo como eficaz para evitar situaciones que, aunque muy infrecuentes en Pozuelo, nos obligan a hacer todo lo posible para garantizar la máxima seguridad de nuestros vecinos", subrayaba la tercera teniente de alcalde y concejala de Fiestas, Almudena Ruiz.

Más de 300 denuncias al año

La iniciativa llega en un contexto marcado por el aumento de las denuncias por agresiones sexuales con sospecha de sumisión química. Según los datos del Ministerio del Interior, desde 2022 se registran en España más de 300 denuncias anuales por este tipo de delitos. Ese año se alcanzó el máximo reciente, con 315 casos, frente a los 65 contabilizados en 2021.

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Con esta experiencia piloto, Pozuelo de Alarcón se suma a la lista de municipios que buscan reforzar las medidas preventivas durante las celebraciones multitudinarias, incorporando nuevas herramientas de protección y sensibilización para los asistentes.

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Fuente: El Periódico de España

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