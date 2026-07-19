El pato más amenazado de Europa cría en Catalunya por segundo año consecutivo: "Es una resurrección espectacular"

La cerceta pardilla, el pato más amenazado de Europa, se ha reproducido en Catalunya por segunda temporada consecutiva. Este 2026 es el tercer año en el que se desarrolla un programa de reintroducción local "silenciosa y discreta" en dos puntos secretos de Tarragona, de la que apenas unos pocos ornitólogos aficionados han tenido constancia. Ricard Gutiérrez, técnico de Fauna y Flora de la Generalitat, califica el hito como un "éxito espectacular". En 2025, lograron nidificar dos o tres parejas en el Tarragonès. Pero este 2026, son nueve parejas las que han conseguido reproducirse.

"Durante los primeros años, preferimos no levantar mucho la voz porque recuperar especies tan sensibles como esta anátida siempre es un riesgo, pero ahora podemos decir que estamos ya ante una resurrección de la especie en Catalunya", asegura Gutiérrez. El caso contrasta con la liberación de ibis eremita en el Alt Empordà, un proyecto que sí se ha contado a la ciudadanía. No obstante, los excelentes resultados avalan la cautela y el secretismo con los que se ha desarrollado el programa durante sus primeras fases.

Una hembra de cerceta pardilla, con cuatro crías. / RICARD GUTIÉRREZ

La cerceta pardilla, tal vez la anátida más emblemática de la península Ibérica, es un pato nadador de pequeño tamaño catalogado "en peligro crítico", peor que "en peligro de extinción". Los adultos son de un color pardo arenoso –en catalán, su nombre, 'xarxet marbrenc', hace referencia a los tonos mármol del plumaje–, con la espalda un poco más oscura y varias pintas blanquecinas en los dorsos. En la cara, presenta un curioso antifaz oscuro y difuso y una pequeña coleta en la nuca.

"Su estado de conservación obliga a articular medidas urgentes con financiación estatal", detalla Gutiérrez. Por esta razón Catalunya se ha convertido en un enclave ideal para tratar de restaurar a la especie, que se distribuía por el territorio en los siglos XVII y XIX. "En 1968, todavía quedaban unos 80 ejemplares en la laguna de L'Encanyisada, en el delta del Ebro", constata Gutiérrez. Pero el declive se empezó a acelerar: "Tan solo se registraron citas puntuales de cría en la isla de Buda y algunos intentos esporádicos de reproducción que se sucedieron hasta 2018".

A partir de este momento, la cerceta pardilla desapareció del todo Catalunya. Los principales motivos de su extinción local fueron la pérdida de hábitat –lagunas secas y contaminadas–, los brotes epidemiológicos, la depredación por parte de especies exóticas y la caza accidental ("ya se sabe que de noche, todos los patos son pardos", comenta el especialista). Todos estos factores son aún amenazas a las que se enfrenta esta ave en la actualidad.

Una cría de cerceta pardilla. / RICARD GUTIÉRREZ

De hecho, la especie, una nidificante tardía, que cría entre junio y julio, sufre en especial las sequías en el sur de España, donde las charcas se secan temprano. "Sin agua, los polluelos no pueden salir adelante", lamenta Gutiérrez. "Además, con el cambio climático, hay más algos y el agua está más verde", precisa.

En cambio, en puntos más al norte como Valencia, Castilla y León, Madrid, Baleares y Catalunya, hay un poco más de margen para ampliar su zona de distribución, al no haber tantos humedales desecados.

Elección certera

El proyecto de liberación de ejemplares en varios humedales del Tarragonès, apoyado por el Ministerio para la Transición Ecológica, empezó en 2024. Antes, se había estudiado la posibilidad de hacerlo en los Aiguamolls de l'Empordà, el delta del Llobregat y el del Ebro. Los Aiguamolls se descartaron por depredación de zorros y visones. El Llobregat, por la ampliación del aeropuerto. Y el delta del Ebro, por la caza.

"El primer año hubo bajas y los patos no criaron", detalla Gutiérrez. "En 2025 cambiamos de estrategia y los liberamos un mes antes, además de instalar plataformas flotantes para que se refugiaran de depredadores terrestres", prosigue. "Pero lo de este año ha sido alucinante, los expertos de otros puntos de España alucinan con el número de crías", sostiene. En realidad, los resultados obtenidos son los más exitosos de todas las zonas de España que se sitúan fuera del área de distribución histórica, más al sur, y en las que se ha intentado reintroducir individuos.

Un adulto y cinco polluelos de pardilla cerceta. / RICARD GUTIÉRREZ

En total, en tres años se han liberado 70 cercetas pardillas procedentes del centro de reproducción de L'Albufera de Valencia. Algunos de los patos, pese a criar en el Tarragonès, han pasado el invierno en el Ebro. En las lagunas escogidas, se retiraron las tortugas de Florida, una especie exóitica que se comía a los polluelos, y se intentó, con poco éxito, eliminar la carpa, un pez invasor que provocaba turbidez en el agua.

La idea es incorporar nuevas zonas de cría en Catalunya, aparte de estos dos puntos del Tarragonès, e incluso se plantea criar ejemplares en cautividad en el Zoo de Barcelona. En España, quedan menos de 200 parejas. Pero Catalunya, que ya tiene a más ejemplares en libertad de los que hay en L'Albufera, se empieza a situar en el nuevo centro de esta resurrección que ahora aspira a consolidarse.