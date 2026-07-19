Ametller Origen reivindica el sabor auténtico con su nueva estrategia de marca

Ametller Origen, compañía familiar líder en transformación agroalimentaria y especializada en productos frescos y elaborados de calidad, ha dado un paso adelante para presentar su nueva estrategia de marca y su nuevo eslogan: El gust és nostre. Fiel a su espíritu inconformista y en constante evolución, la compañía del Penedès apuesta por un relato centrado en el sabor como garantía de la calidad y la excelencia de sus productos.

Ametller Origen, que este año celebra su 25.º aniversario, construye su modelo de presente y futuro sobre el sabor como elemento vertebrador de toda su actividad, desde la primera semilla hasta la experiencia en la mesa. Un modelo que la hace totalmente única y que ha convertido a la compañía en la cadena preferida por los consumidores en la categoría de frutas y verduras en España, según la OCU.

Ametller Origen / cedida

Empoderar al mundo para guiarse por el sabor

El lanzamiento se enmarca en un nuevo propósito global: «Empoderar al mundo para guiarse por el sabor». Y es que el sabor es un concepto con múltiples dimensiones: es un privilegio de la naturaleza que nos permite llegar allí donde la vista no alcanza; no engaña, nos avisa cuando algo merece la pena y nos conecta con las emociones más puras. El sabor es de Ametller Origen, que lo cultiva y lo cocina, y también de sus colaboradores y colaboradoras, que atienden cada día a los consumidores con gusto y dedicación.

«El sabor excelente no es una casualidad; es la consecuencia directa de nuestra manera de hacer las cosas, y eso es lo que nos hace únicos», explica Josep Ametller, consejero delegado y cofundador de Ametller Origen.

Esta evolución de la marca se apoya en cuatro valores fundamentales que definen la personalidad única de Ametller Origen: el respeto por el origen y por el fruto; la autenticidad, siendo fieles a los principios de siempre; la curiosidad constante por descubrir nuevas formas de hacer las cosas; y el disfrute, entendido como el motor hedonista de la vida.

Una campaña 360º

Puesta en marcha en junio, la nueva campaña cuenta con un despliegue transversal tanto en el entorno digital —con una landing page y presencia en redes sociales— como mediante un spot televisivo, inserciones en medios de prensa y radio, y acciones en todas las tiendas de la compañía. Con ella, Ametller Origen busca plantearse qué es realmente importante tanto para la marca como para el consumidor.

En el marco de la campaña, el pasado jueves se celebró un almuerzo con medios de comunicación y personalidades del ámbito social, en el que participaron algunos de los chefs que colaboran con la firma, como Nandu Jubany (Can Jubany), Carlota Claver (La Gormanda), Hideki Matsuhisa (Koy Shunka), Eugeni De Diego (Colmado Wilmot) o Tomas Abellán (Casaluz y Bar Alegría).