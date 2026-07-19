Incendios
Más de 30 bomberos intentan sofocar un incendio forestal en Cardeña (Córdoba)
El fuego se localiza en el paraje de la Venta del Charco
Noelia Santos
Más de una treintena de efectivos del dispositivo de extinción de incendios forestales de Andalucía Infoca se afanan en estos momentos en sofocar un fuego originado en el municipio cordobés de Cardeña. Según informa el propio Infoca, el incendio forestal se ha declarado en torno a las 18.40 horas de este domingo en el conocido paraje de la Venta del Charco.
Hasta 33 bomberos trabajan en estos momentos por tierra para intentar apagar el fuego en un dispositivo que completan tres vehículos semipesados, cuatro de carga en tierra, dos anfibios ligeros, un autobomba y un buldócer.
Según los datos en tiempo real de la Agencia de Emergencias de Andalucía, el incendio forestal de Cardeña es en estos momentos el único activo de toda la comunidad autónoma.
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Fuente: Diario Córdoba
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