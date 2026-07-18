"Es algo que debes ver al menos una vez en la vida": la visita a la Capilla Sixtina por un precio imbatible

La sensación de verse bajo el fresco de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, en Roma, es difícil de describir. Es por eso que se considera uno de esos lugares que se deben visitar una vez en la vida. La visita guiada por los museos Vaticanos y la Capilla Sixtina es uno de los servicios que ofrece Buendía, la empresa con raíces asturianas especializada en turismo con experiencias originales.

La actividad, desarrollada en español, tiene una duración total de tres horas, e incluye entrada prioritaria (sin colas) a los museos Vaticanos y la Capilla Sixtina. El acceso a la basílica de San Pedro. El precio de este paseo explicado por uno de los lugares con más historia del mundo es de 65 euros. Puedes reservar tu plaza aquí.

¿Cómo es el recorrido?

El punto de encuentro con el guía español es en Giulio Cesare 139, en la esquina con Lolita. Una vez dentro de los Museos se recorren salas emblemáticas como la Galería de los Mapas o las Estancias de Rafael. El recorrido culmina en la Capilla Sixtina, célebre por sus frescos que narran escenas del Génesis, entre ellas la famosa Creación de Adán.

Antes de finalizar la visita también podremos admirar el imponente Juicio Final, pintado por Miguel Ángel en la pared del altar. Este espacio, además de ser un referente artístico incomparable, es también el lugar donde se celebra el Cónclave para la elección del Papa.

Esta excursión es asequible para todo tipo de personas, pero no está indicada para carros o sillas de bebé y personas con movilidad reducida.

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"Es algo que debes ver al menos una vez en la vida", comenta uno de los asistentes a la experiencia. Asegruar que ha sido algo "innolvidable" y pondera la cercanía del guía.