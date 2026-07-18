Especies protegidas
Las 12 serpientes de Catalunya, "amenazadas y difíciles de ver": solo tres son venenosas
Catalunya concentra en Barcelona los antídotos contra las víboras, lejos de las zonas de más riesgo
Aunque son difíciles de ver y a menudo provocan miedo por su mala fama, las serpientes son una especie clave, ya que son un depredador de los ecosistemas ibéricos. En Catalunya, viven 12 especies y solo tres de ellas son venenosas. Cabe decir que ser mordido por una serpiente es poco probable y siempre accidental, puesto que no atacan a las personas sino que las evitan con su esquiva conducta.
Como el resto de réptiles y anfibios, las serpientes están amenazadas y en retroceso. Y algunas de las existentes en Catalunya se encuentran en un estado de conservación "vulnerable", si bien es cierto que especies concretas, por el cambio climático, están ganando terreno.
"Casi todas ellas afrontan problemas como la pérdida y fragmentación de su hábitat", detalla Alejandro García Salmerón, biólogo especializado en reptiles y anfibios. "Otra causa de muerte habitual son los atropellos y los ataques por parte de gatos domésticos", avisa el experto, que reclama dejar atrás los mitos y descubrir estos 12 animales, de los cuales 10 son culebras, y dos, víboras.
La culebra viperina ('Natrix maura') es una se las serpientes más habituales en Catalunya. Se trata de una especie que habita en zonas húmedas y charcas y que tiene capacidad para nadar. "No supone ningún peligro para los humanos", detalla García Salmerón, también miembro de la Societat Catalana d'Herpetologia.
"Aunque cuando se siente amenazada intenta soplar, hinchar el cuerpo e imitar a una víbora triangulando la cabeza, no tiene capacidad para morder ni es venenosa", explica.
En catalán: 'serp d'aigua'.
La culebra de collar mediterránea ('Natrix astreptophora') es otra serpiente relacionada con entornos húmedos pero no tan asociada a las masas de agua. No es una gran buceadora como la culebra viperina ni se alimenta dentro del agua.
Incluso puede habitar en bosques húmedos. Es difícil de ver y no puede causar ningún daño a las personas.
En catalán: 'serp de collaret ibèrica'
La culebra de collar barrada (Natrix helvetica) es otro reptil inofensivo, similar a la culebra viperina pero que en Catalunya solo se detecta en el Val d'Aran. "No es fácil de observar y encontrar una es una suerte", considera García Salmerón.
"Cuando se sienten amenazadas, las culebras de collar a menudo practican la tanatosis, un comportamiento con el que tratan de simular que están muertas para así engañar a los depredadores", expone. "En algunos casos, se ponen boca arriba, sangran y desprenden mal olor para que realmente parezca que están muertas", añade. También lo hacen otros tipos de 'Natrix'.
Otra conducta habitual es la de imitar a una cobra aplanando la cabeza para intentar intimidar al agresor.
En catalán: 'serp de collaret helvètica'
La culebra de escalera ('Zamenis scalaris') es la especie terrestre más abundante en Catalunya. No es venenosa y se alimenta de pequeños mamíferos a los que caza a través de la constricción. Se distribuyen por buena parte de Catalunya.
Su piel es de tonos más bien pardos, en algunos casos moteados y con unas suaves franjas negras, aunque los jóvenes son de un color mucho más claro y con rayas negras.
"Su mordida a un humano es algo muy raro y accidental, pero en todo caso lo único que hay que hacer es lavar la pequeña herida; es mucho peor una picada de avispa o una mordida de ratón, perro o gato", sostiene García Salmerón.
En catalán: 'serp blanca'
La culebra de herradura ('Hemorrhois hippocrepis') es una serpiente de forma estilizada y cabeza puntiaguda que habita sobre todo el sur de Catalunya, aunque el aumento de temperaturas está facilitando su expansión hacia áreas más norteñas.
Tampoco es venenosa ni supone ningún riesgo para las personas y sus presas suelen ser lagartos y lagartijas. En las Ibiza y Formentera, es una especie exótica invasora –llegó a través del transporte de olivos– que amenaza a la biodiversidad local.
En catalán: 'serp de ferradura'
La culebra lisa meridional ('Coronella girondica') es es una especie ovípara: la hembra pone los huevos durante el verano y las crías nacen habitualmente entre finales de agosto y septiembre.
Se distribuye por toda Catalunya menos por la zona pirenaica.
En catalán: 'serp llista meriodional'
La culebra lisa europea ('Coronella austriaca'), en cambio, que vive en las zonas en las que no se encuentra la meridional, es vivípora: "Esto significa que no pone huevos sino que pare crías vivas, igual que las dos víboras, las otras dos especies que se reproducen de esta forma.
Además de en la cordillera pirenaica, también se puede observar en el macizo de Els Ports.
En catalán: 'serp llista septentrional'
La culebra de Esculapio ('Zamenis longissimus') es una serpiente típica de la Catalunya húmeda que se puede encontrar entre zonas abiertas y bosques relativamente húmedos.
Puede detectarse en zonas pirenaicas, en el Montseny, en la Garrotxa y en otras áreas. Es una de las especies más difíciles de observar. Tampoco es venenosa ni acarrea ningún riesgo para los humanos.
En catalán: 'serp d'Esculapi'
La culebra verdiamarilla ('Hierophis viridiflavus') es una culebra "rápida", "nerviosa" y "muy difícil de observar". "A menudo huye antes de que podamos acercarnos a ella", detalla Salmerón. Aunque es una especie propia de la región mediterránea y suele vivir en ambientes secos, abiertos y calurosos, en Catalunya su presencia se concentra sobre todo en zonas más septentrionales, especialmente en el Prepirineo y el Pirineo.
Su distribución en Catalunya se explica en parte por la competencia con la serpiente verde, una especie que ocupa un nicho ecológico parecido pero que domina mejor las zonas más mediterráneas: "Allí donde la serpiente verde está presente, puede desplazar a la serpiente verde y amarilla hacia el norte".
Una de sus particularidades más interesantes es su ciclo reproductivo. "A diferencia de la serpiente verde, que fabrica el esperma en la misma temporada en la que se reproduce, la serpiente verde y amarilla lo produce el año anterior, durante la primavera y el verano", cuenta Salmerón. Esto hace que, cuando sale de la hibernación, ya tenga "los deberes hechos" y pueda reproducirse enseguida, sin tener que esperar a generar esperma con las temperaturas de la nueva temporada. Esta estrategia le da ventaja en zonas más frías.
En catalán: 'serp verda i groga'
La culebra bastarda o de Montpellier ('Malpolon monspessulanus') es la única culebra venenosa de las que hay en Catalunya. "Normalmente huye y es improbable que te muerda", avisa Salmerón. Aun así, si se siente acorralada, puede intentar soplar, hincharse y, en última instancia, llegar a morder.
"Pero su mordida sería reactiva y sería muy raro que llegara a inyectar el veneno que usa para inmovilizar a las presas, ya que para hacerlo debe realizar una constricción sobre la presa y presionar con el diente", argumenta Salmerón.
En catalán: 'serp verda'
La víbora áspid ('Vipera aspis') es una de las dos víboras existentes en Catalunya. Su picadura es venenosa pero su comportamiento suele ser "discreto" y "poco agresivo". Solo muerde cuando se siente acorralada, es manipulada o se la pisa accidentalmente. Se alimenta sobre todo de pequeños roedores y reptiles y no pone huevos.
Habita principalmente en los Pirineos y el Prepirineo, donde ocupa prados, laderas pedregosas y bosques húmedos.
En catalán: 'escurçó pirinenc'
La víbora hocicuda ('Vipera latastei'), una de las más amenazadas, es la otra víbora existente en Catalunya. Vive en hábitats parecidos a los de la vívora áspid, pero en zonas más al sur.
También trata de evitar el contacto con las personas y su principal amenaza es la pérdida y fragmentación de su hábitat.
En catalán: 'escurçó ibèric'
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