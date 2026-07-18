Las 12 serpientes de Catalunya, "amenazadas y difíciles de ver": solo tres son venenosas

Aunque son difíciles de ver y a menudo provocan miedo por su mala fama, las serpientes son una especie clave, ya que son un depredador de los ecosistemas ibéricos. En Catalunya, viven 12 especies y solo tres de ellas son venenosas. Cabe decir que ser mordido por una serpiente es poco probable y siempre accidental, puesto que no atacan a las personas sino que las evitan con su esquiva conducta.

Como el resto de réptiles y anfibios, las serpientes están amenazadas y en retroceso. Y algunas de las existentes en Catalunya se encuentran en un estado de conservación "vulnerable", si bien es cierto que especies concretas, por el cambio climático, están ganando terreno.

"Casi todas ellas afrontan problemas como la pérdida y fragmentación de su hábitat", detalla Alejandro García Salmerón, biólogo especializado en reptiles y anfibios. "Otra causa de muerte habitual son los atropellos y los ataques por parte de gatos domésticos", avisa el experto, que reclama dejar atrás los mitos y descubrir estos 12 animales, de los cuales 10 son culebras, y dos, víboras.

Un ejemplar de 'Natrix maura'. / Gerard Martín Carrasquero

La culebra viperina ('Natrix maura') es una se las serpientes más habituales en Catalunya. Se trata de una especie que habita en zonas húmedas y charcas y que tiene capacidad para nadar. "No supone ningún peligro para los humanos", detalla García Salmerón, también miembro de la Societat Catalana d'Herpetologia.

Distribución de la culebra viperina en Catalunya. / Imagen cedida de la 'Guia dels rèptils de Catalunya', de la editorial Cossetània.

"Aunque cuando se siente amenazada intenta soplar, hinchar el cuerpo e imitar a una víbora triangulando la cabeza, no tiene capacidad para morder ni es venenosa", explica.

En catalán: 'serp d'aigua'.

Una culebra de collar mediterránea ('Natrix astreptophora'). / Gerard Martín Carrasquero

La culebra de collar mediterránea ('Natrix astreptophora') es otra serpiente relacionada con entornos húmedos pero no tan asociada a las masas de agua. No es una gran buceadora como la culebra viperina ni se alimenta dentro del agua.

Mapa de distribución de la 'Natrix astreptophora' en Catalunya. / Imagen cedida de la 'Guia dels rèptils de Catalunya', de la editorial Cossetània.

Incluso puede habitar en bosques húmedos. Es difícil de ver y no puede causar ningún daño a las personas.

En catalán: 'serp de collaret ibèrica'

Un ejemplar de 'Natrix helvetica' en Catalunya. / Alejandro García Salmerón

La culebra de collar barrada (Natrix helvetica) es otro reptil inofensivo, similar a la culebra viperina pero que en Catalunya solo se detecta en el Val d'Aran. "No es fácil de observar y encontrar una es una suerte", considera García Salmerón.

Mapa de distribución de la 'Natrix helvetica' en Catalunya. / Imagen cedida de la 'Guia dels rèptils de Catalunya', de la editorial Cossetània.

"Cuando se sienten amenazadas, las culebras de collar a menudo practican la tanatosis, un comportamiento con el que tratan de simular que están muertas para así engañar a los depredadores", expone. "En algunos casos, se ponen boca arriba, sangran y desprenden mal olor para que realmente parezca que están muertas", añade. También lo hacen otros tipos de 'Natrix'.

Un ejemplar de 'Natrix astreptophora' realizando la tanatosis. / Gerard Martín Carrasquero

Otra conducta habitual es la de imitar a una cobra aplanando la cabeza para intentar intimidar al agresor.

En catalán: 'serp de collaret helvètica'

Un ejemplar de 'Zamenis scalaris' adulta. / Gerard Martín Carrasquero

La culebra de escalera ('Zamenis scalaris') es la especie terrestre más abundante en Catalunya. No es venenosa y se alimenta de pequeños mamíferos a los que caza a través de la constricción. Se distribuyen por buena parte de Catalunya.

Mapa de distribución de la 'Zamenis scalaris' en Catalunya. / Imagen cedida de la 'Guia dels rèptils de Catalunya', de la editorial Cossetània.

Su piel es de tonos más bien pardos, en algunos casos moteados y con unas suaves franjas negras, aunque los jóvenes son de un color mucho más claro y con rayas negras.

Ejemplar joven de culebra de escalera (Zamenis scalaris). / Alejandro García Salmerón

"Su mordida a un humano es algo muy raro y accidental, pero en todo caso lo único que hay que hacer es lavar la pequeña herida; es mucho peor una picada de avispa o una mordida de ratón, perro o gato", sostiene García Salmerón.

En catalán: 'serp blanca'

Una culebra de herradura ('Hemorrhois hippocrepis'). / Alejandro García Salmerón

La culebra de herradura ('Hemorrhois hippocrepis') es una serpiente de forma estilizada y cabeza puntiaguda que habita sobre todo el sur de Catalunya, aunque el aumento de temperaturas está facilitando su expansión hacia áreas más norteñas.

Mapa de distribución de la 'Zamenis scalaris' en Catalunya. / Imagen cedida de la 'Guia dels rèptils de Catalunya', de la editorial Cossetània.

Tampoco es venenosa ni supone ningún riesgo para las personas y sus presas suelen ser lagartos y lagartijas. En las Ibiza y Formentera, es una especie exótica invasora –llegó a través del transporte de olivos– que amenaza a la biodiversidad local.

En catalán: 'serp de ferradura'

Un ejemplar de culebra lisa meridional ('Coronella girondica') / Alejandro García Salmerón

La culebra lisa meridional ('Coronella girondica') es es una especie ovípara: la hembra pone los huevos durante el verano y las crías nacen habitualmente entre finales de agosto y septiembre.

Mapa de distribución de la 'Coronella girondica'. / Imagen cedida de la 'Guia dels rèptils de Catalunya', de la editorial Cossetània.

Se distribuye por toda Catalunya menos por la zona pirenaica.

En catalán: 'serp llista meriodional'

Un ejemplar de culebra lisa europea ('Coronella austriaca') / Gerard Martín Carrasquero

La culebra lisa europea ('Coronella austriaca'), en cambio, que vive en las zonas en las que no se encuentra la meridional, es vivípora: "Esto significa que no pone huevos sino que pare crías vivas, igual que las dos víboras, las otras dos especies que se reproducen de esta forma.

Mapa de distribución de la 'Coronella austriaca'. / Imagen cedida de la 'Guia dels rèptils de Catalunya', de la editorial Cossetània.

Además de en la cordillera pirenaica, también se puede observar en el macizo de Els Ports.

En catalán: 'serp llista septentrional'

Un ejemplar de 'Zamenis longissimus'. / Alejandro García Salmerón

La culebra de Esculapio ('Zamenis longissimus') es una serpiente típica de la Catalunya húmeda que se puede encontrar entre zonas abiertas y bosques relativamente húmedos.

Mapa de distribución de la 'Zamenis longissimus'. / Imagen cedida de la 'Guia dels rèptils de Catalunya', de la editorial Cossetània.

Puede detectarse en zonas pirenaicas, en el Montseny, en la Garrotxa y en otras áreas. Es una de las especies más difíciles de observar. Tampoco es venenosa ni acarrea ningún riesgo para los humanos.

En catalán: 'serp d'Esculapi'

Una culebra verdiamarilla ('Hierophis viridiflavus'). / Gerard Martín Carrasquero

La culebra verdiamarilla ('Hierophis viridiflavus') es una culebra "rápida", "nerviosa" y "muy difícil de observar". "A menudo huye antes de que podamos acercarnos a ella", detalla Salmerón. Aunque es una especie propia de la región mediterránea y suele vivir en ambientes secos, abiertos y calurosos, en Catalunya su presencia se concentra sobre todo en zonas más septentrionales, especialmente en el Prepirineo y el Pirineo.

Mapa de distribución de la culebra verdiamarilla ('Hierophis viridiflavus'). / Imagen cedida de la 'Guia dels rèptils de Catalunya', de la editorial Cossetània.

Su distribución en Catalunya se explica en parte por la competencia con la serpiente verde, una especie que ocupa un nicho ecológico parecido pero que domina mejor las zonas más mediterráneas: "Allí donde la serpiente verde está presente, puede desplazar a la serpiente verde y amarilla hacia el norte".

Una de sus particularidades más interesantes es su ciclo reproductivo. "A diferencia de la serpiente verde, que fabrica el esperma en la misma temporada en la que se reproduce, la serpiente verde y amarilla lo produce el año anterior, durante la primavera y el verano", cuenta Salmerón. Esto hace que, cuando sale de la hibernación, ya tenga "los deberes hechos" y pueda reproducirse enseguida, sin tener que esperar a generar esperma con las temperaturas de la nueva temporada. Esta estrategia le da ventaja en zonas más frías.

En catalán: 'serp verda i groga'

Ejemplar de culebra bastarda o de Montpellier ('Malpolon monspessulanus') / Gerard Martín Carrasquero

La culebra bastarda o de Montpellier ('Malpolon monspessulanus') es la única culebra venenosa de las que hay en Catalunya. "Normalmente huye y es improbable que te muerda", avisa Salmerón. Aun así, si se siente acorralada, puede intentar soplar, hincharse y, en última instancia, llegar a morder.

Mapa de distribución de la 'Malpolon monspessulanus'. / Imagen cedida de la 'Guia dels rèptils de Catalunya', de la editorial Cossetània.

"Pero su mordida sería reactiva y sería muy raro que llegara a inyectar el veneno que usa para inmovilizar a las presas, ya que para hacerlo debe realizar una constricción sobre la presa y presionar con el diente", argumenta Salmerón.

En catalán: 'serp verda'

Un ejemplar de víbora áspid ('Vipera aspis'). / Alejandro García Salmerón

La víbora áspid ('Vipera aspis') es una de las dos víboras existentes en Catalunya. Su picadura es venenosa pero su comportamiento suele ser "discreto" y "poco agresivo". Solo muerde cuando se siente acorralada, es manipulada o se la pisa accidentalmente. Se alimenta sobre todo de pequeños roedores y reptiles y no pone huevos.

Distribución de la víbora áspid ('Vipera aspis'). / Imagen cedida de la 'Guia dels rèptils de Catalunya', de la editorial Cossetània.

Habita principalmente en los Pirineos y el Prepirineo, donde ocupa prados, laderas pedregosas y bosques húmedos.

En catalán: 'escurçó pirinenc'

Un ejemplar de víbora hocicuda ('Vipera latastei'). / Alejandro García Salmerón

La víbora hocicuda ('Vipera latastei'), una de las más amenazadas, es la otra víbora existente en Catalunya. Vive en hábitats parecidos a los de la vívora áspid, pero en zonas más al sur.

Mapa de distribución de la víbora hocicuda ('Vipera latastei'). / Imagen cedida de la 'Guia dels rèptils de Catalunya', de la editorial Cossetània.

También trata de evitar el contacto con las personas y su principal amenaza es la pérdida y fragmentación de su hábitat.

En catalán: 'escurçó ibèric'