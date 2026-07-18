El plan de los Mossos contra los ladrones de autopista reduce un 50% los delitos en las vías rápidas

Este verano las operaciones de tráfico de salida y regreso tendrán en Catalunya un elemento nuevo: el refuerzo del plan Kanpai Pista contra la delincuencia en carreteras y autopistas, especialmente en la AP-7, un plan que viene avalado por los resultados: desde que se empezó a aplicar los delitos en las vías rápidas catalanas han bajado un 50,5% gracias a esa mayor actividad policial, centrada en áreas de descanso, de servicio, gasolineras y en la propia AP-7, puntos todos ellos donde actúan grupos de delincuentes para, aprovechándose de descuidos, llevarse objetos valiosos al descuido. Así, en los primeros seis meses de 2025 se registraron 1.876 delitos en las autopistas y autovías mientras que en el mismo periodo de este 2026 han sido 928.

El descenso de los delitos se debe principalmente a una fuerte caída de los hurtos, según explica a EL PERIÓDICO Raül Oliva, jefe de la Unidad Operativa de Movilidad de los Mossos d'Esquadra. La mayoría de las denuncias son por robos al descuido en áreas de servicio o gasolineras y únicamente se convierten en asaltos violentos cuando la víctima se resiste al sorprender al ladrón. En concreto, los hurtos han bajado de los 700 registrados en el primer semestre del año pasado a los 231 de los primeros seis meses de 2026. El resto de delitos que se producen en las carreteras catalanas son robos de la carga de camiones o daños al pinchar las ruedas para hacer parar un coche en el arcén y asaltarlo.

Los Mossos han intensificado las patrullas en párkings de camioneros para impedir los robos de 'teloneros'

También han bajado los robos de 'teloneros', grupos especializados que se dedican a asaltar de noche camiones en áreas de descanso para quitarles la carga. Los Mossos han intensificado las patrullas nocturnas en los aparcamientos nocturnos y de camiones y mantienen varias líneas de investigación contra estas bandas organizadas.

Por regiones policiales, los delitos han bajado un 63% en la demarcación de Girona (733 de enero a junio de 2025 frente a 255 mismo periodo de 2026); un 41,4% en la Metropolitana Norte (de 625 a 366) y un 57,4% en la de Tarragona (de 291 a 124). Por estas zonas pasan la mayoría de vías rápidas catalanas.

La presión policial y judicial ha tenido un 'efecto disuasorio' en los ladrones, que han empezado a marcharse a otros países

En lo que llevamos de 2026 se han intervenido 62 vehículos, algunos de ellos robados, usados por los ladrones para desplazarse y cometer asaltos. Los Mossos remarcan que la inmovilización de estos coches ha contribuido al descenso de delitos como hurtos en los arcenes o dentro de automóviles en áreas de servicio, ya que los cacos no pueden moverse buscando víctimas. También se han recuperado 26 vehículos que habían sido sustraídos cuando estaban estacionados en zonas de descanso.

Tres dispositivos Kanpai Pista este verano

En lo que llevamos de año, los Mossos, coordinados con otras fuerzas policiales, han realizado cuatro dispositivos Kanpai Pista por toda la AP7 y parte del resto de autopistas que están conectadas. Han sido operativos "transversales y extraordinarios", según el sargento, en los que han participado numerosos efectivos de seguridad ciudadana, orden público y unidades como la aérea, ya que se usó un helicóptero o drones, o tráfico.

Este verano los Mossos harán tres Kanpai específicos en las vías más frecuentadas y aumentarán el patrullaje preventivo

Junto a ellos, los Mossos han realizado dispositivos específicos en tramos concretos de las principales carreteras coincidiendo con el aumento de movilidad por puentes largos o la Semana Santa. Por eso, para este verano tienen previsto hacer tres Kanpai más específicos en algunos tramos de vías rápidas teniendo en cuenta el aumento de desplazamientos por las vacaciones. También se hará más patrullaje preventivo en toda la red de carreteras para disuadir a los criminales e incrementar la sensación de seguridad de los conductores.

Cárcel y orden de alejamiento

La nueva ley que endurece las penas ante la multirreincidencia también está ayudando a combatir esta delincuencia. Gracias a ella, los Mossos han conseguido que los juzgados condenasen a dos delincuentes con decenas de antecedentes por hurto cometidos en la red viaria. El sargento Oliva subraya que el trabajo de investigación realizado permitió acreditar que estos ladrones hacían de estos robos su forma de vida. Además, los agentes aportaron suficientes indicios para que un juzgado dictase una pena de prisión provisional para otro sospechoso para que no siguiera cometiendo hurtos en la red viaria.

Asimismo, otra de las medidas que ayudan a la policía son las órdenes de alejamiento: actualmente hay activas 29 órdenes de alejamiento contra delincuentes para que no se acerquen a carreteras y autopistas concretas, así como a áreas de servicio o de descanso específicas. Si una patrulla los localiza e identifica a estos cacos en estos sitios, puede detenerlos por quebrantamiento de orden judicial.

El sargento destaca que tanto la prisión impuesta, sea por condena o de forma preventiva, más las órdenes de alejamiento ejercen como un "efecto disuasorio" de esta delincuencia multirreincidente que acumula muchos antecedentes. Además, han notado que algunos grupos organizados se han desplazado a otros países por la presión policial.

Desde la liberación de los peajes en las principales vías catalanas, señala Oliva, se ha incrementado el número de coches, mayoritariamente en la AP7, lo que también ha atraído a un tipo de ladrón más específico, que se aprovecha de los descuidos o de los objetos de valor que se dejan en los coches en áreas de servicio cuando se viaja. También suelen actuar en gasolineras, mientras se rellena el depósito.