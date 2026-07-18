Los Mossos activan su mayor refuerzo de verano con 1.300 agentes más, drones y mayor presión contra armas y multirreincidentes

La seguridad no se toma vacaciones en época estival, al contrario se intensifica dado el aumento del número de visitantes y de la movilidad. Con esta premisa han diseñado los Mossos d'Esquadra su plan de verano, con una estrategia de protección de la ciudadanía, lucha contra la multirreincidencia y contra las armas blancas en la vía pública. Para ello cuentan con 1.300 agentes nuevos que se incorporan en prácticas a inicios de agosto y que irán destinados a las unidades de seguridad ciudadana. Se trata de la promoción más numerosa de agentes salidos de la Escuela de Policía en los tres últimos años, ya que en 2025 fueron 733 agentes y en 2024 , unos 850. De esta forma, la policía catalana contará con casi 21.000 efectivos, la cifra más alta hasta ahora. La previsión es que en 2030 la plantilla sea de 25.000 agentes.

"La distribución operativa de estos nuevos efectivos se hará en función de las necesidades territoriales que hay en cada comisaría del cuerpo, aunque la intención es que hagan tareas de seguridad ciudadana", ha explicado a EL PERIÓDICO el comisario David Boneta, jefe de la Comisaría Superior Territorial de la policía catalana.

El plan de verano "es muy transversal": implica a varias unidades de Mossos pero también se coordina con policías locales y efectivos de la seguridad privada

En el marco del refuerzo de agentes, la policía destinará 800.000 euros a pagar las horas extra que hagan los agentes. "Son medidas que implican un importante refuerzo del ámbito de la seguridad ciudadana en toda Catalunya", subraya el comisario.

Novedades del plan

Entre las novedades del plan de verano, el comisario Boneta ha remarcado que en los centros de mando policiales se incorporarán la transmisión de las imágenes captadas por drones y por las cámaras de seguridad unipersonales que llevan los agentes. "Podremos tener en directo actuaciones que se hacen en la calle", ha señalado el comisario. Esta tecnología la estrenaron los Mossos durante la visita del papa León XIV a inicios de junio para garantizar la seguridad durante los días que estuvo en Catalunya.

Las cámaras de drones y policías permitirán a los centros de mando ver en directo operativos

David Boneta también ha remarcado que el plan de verano "es muy transversal", ya que implica a varias unidades de Mossos, pero también se coordina con policías locales y efectivos de la seguridad privada, principalmente en zonas de ocio, para mejorar la prevención.

Cambio de hábitos

El comisario también ha añadido que esta seguridad se adapta a los cambios de costumbres turísticas de la ciudadanía. Antes la mayoría de veraneantes se concentraban en el litoral pero ahora muchos van hacia el interior a destinos de montaña. Por eso, la distribución de agentes se hace por todo el territorio para reforzar las tareas preventivas, tanto en el litoral como en el Pirineo.

Además, los Mossos también reforzarán la vigilancia en "puntos sensibles" como estaciones de transporte, nódulos de comunicación, festivales de música o espacios de ocio, como fiestas mayores. En todos los sitios en los que pueda haber aglomeraciones de gente, la policía activará unidades especiales, como la de drones. El comisario ha destacado que estas aeronaves son "una herramienta eficaz que ya forma parte de la capacidad operativa cuando se preparan dispositivos", ya que les permite tener controladas desde el aire concentraciones.

Los Mossos han detectado delincuentes que vienen a actuar a Catalunya coincidiendo con la época estival. "Los turistas son un objetivo"

Junto a ellos también habrá policías de paisano y unidades de Orden Público, como la ARRO o la Brigada Móvil, que deben ubicarse en puntos en los que se esperan multitudes, como localidades de la Costa Brava, Barcelona o el litoral de Tarragona. Estos agentes deben tener un efecto disuasorio ante comportamientos incívicos pero también por la presencia de la criminalidad que aprovechan estas aglomeraciones para delinquir, principalmente con hurtos y robos.

Los Mossos también han detectado la presencia de más delincuentes que vienen a actuar a Catalunya coincidiendo con la época estival. "Los turistas son un objetivo", señala Boneta y añade que el visitante "viene aquí, se relaja, está con la familia y baja la autoprotección que tiene en sus lugares de residencia".

Por eso, es fundamental también la presencia de agentes de paisano que puedan detectar y detener a estos criminales in fraganti. El comisario Boneta también ha remarcado que los dispositivos Kanpai o Daga, contra la multirreincidencia y las armas respectivamente, se intensificarán los meses de verano y que se harán por todo el territorio catalán. "Llevamos 330 kanpais (desde hace un año y medio) y ahora haremos más, ya que hay más actividad de gente en la calle", ha destacado.

Más investigación

Los Mossos también reforzarán unidades específicas, como la de investigación para tratar de desarticular las redes organizadas que compran y distribuyen productos falsificados que luego llega a los vendedores ambulantes que están en muchas zonas turísticas. Además, también habrá más agentes de la División de Tráfico teniendo en cuenta el fuerte incremento de movilidad en las carreteras que hay coincidiendo con los desplazamientos por vacaciones.

En este sentido, los Mossos mantendrán el Kanpai Pista que pusieron en marcha a inicios de año para acabar con los ladrones en la AP7 e incrementar "la percepción de seguridad" de los visitantes que circularán de paso por esta vía, según el comisario. Los agentes estarán atentos tanto a estos delitos como a comportamientos de riesgo de los conductores que pueden provocar accidentes mortales.