Berta Rodón, 96 años, pasea de nuevo en bicicleta: “Vuelvo a sentir el viento en la cara”

Berta Rodón se acerca poco a poco, acompañada de su andador, al asiento dispuesto en la parte delantera de un triciclo eléctrico, preparada para salir a descubrir nuevos rincones de Barcelona. El calor de las últimas semanas le ha hecho ir más preparada de lo normal y ha bajado de su habitación en la residencia de ancianos y centro de día de Gràcia con un llamativo sombrero rosa para protegerse del sol. “Hoy me habían invitado a ir a la playa y no quise ir, por andar en bicicleta”, confiesa esta argentina, que nació en 1930 – “no quiero decir la edad, hagan ustedes los cálculos” –. Este será su segundo paseo a bordo de uno de los nueve triciclos adaptados que la asociación 'En Bici Sense Edat' tiene en Barcelona para sacar de sus rutinas y dar un paseo a personas mayores o con movilidad reducida.

La entidad celebra este 2026 sus primeros 10 años de paseos solidarios. No solo en Barcelona sino en otros 15 municipios catalanes: Cardedeu, Castelldefels, Cornellà, El Palau d’Anglesola, Esplugues, La Garriga, Girona, Granollers, Mataró, Sant Cugat del Vallès, Sant Just Desvern, Ripoll, Tarragona, Terrassa, Vilanova i la Geltrú disfrutan de este servicio a los mayores.

“Me gusta mucho andar en bicicleta… Lo llevan a uno por todos lados y va conociendo más cosas, aunque después no me acuerde” Berta Rodón

Conducen estos vehículos adaptados los más de 230 voluntarios de la asociación. Esta mañana es el turno de Dídac Sabater, que guiará a Rodón y a su compañera Montse, voluntaria de la residencia, a descubrir algunos de los rincones menos turísticos del barrio de Gràcia.

El servicio se ofrece a residencias de municipios como Barcelona, Cornellà, Mataró, Granollers, Terrassa, Sant Cugat, Girona o Tarragona

Sabater lleva tres años siendo voluntario para ocupar sus mañanas. Lo hace como un homenaje a su madre. “Estuvo 10 años en silla de ruedas”, dice. “Cuando me topé con una de las bicis en el Poblenou, en seguida me recordó mucho a ella”, explica Sabater, que asegura que su función es mucho más social que física: “Al final, el paseo es lo de menos, importa más la visibilidad que le damos a estas personas y hablar e intercambiar con ellas”.

Berta, Montse y Dídac, a punto de salir desde la residencia de Gent Gran de Gràcia / MANU MITRU / EPC

Dicho y hecho, Sabater se apuntó, realizó el curso de formación cuando lo llamaron a los tres meses y ya lleva tres años haciendo dos o tres salidas a la semana. Son voluntarios como él los que permitieron que durante todo 2025 se hicieran más de 1.800 paseos, según explica la fundadora del programa y coordinadora general, Elisa Ojeda. Ella fue quien vio la iniciativa ‘Cycling without age’ en Dinamarca en 2012 y le vio potencial en Catalunya, donde el proyecto aterrizó en 2016.

"El paseo es lo de menos, importa más la visibilidad que le damos a estas personas" Dídac Sabater — Voluntario

La idea esencial es que las personas mayores “vuelvan a tener el derecho de sentir el viento en la cara”, resume. El éxito del programa ha sido gradual, pero rotundo. “Tenemos a 300 voluntarios en lista de espera”, revela Ojeda. Y están a la espera de recibir el décimo triciclo adaptado gracias a un proyecto de micromecenazgo.

Dídac y Jesús, junto a los triciclos 'Alfonsina' y 'Eulàlia' / MANU MITRU / EPC

La conselleria de Drets Socials supo del programa y desde el pasado mes de mayo colabora con él desde la residencia de Gent Gran de Gràcia. Allí duermen cada día, junto a los residentes, Alfonsina y Eulàlia. Son los nombres que los voluntarios han escogido para los triciclos que tienen que llevar a Montse y a Rodón por el barrio. “Al principio los triciclos llevaban números, y nos parecía muy impersonal”, explica Ojeda. Entonces, se decidió que los nombres de los triciclos tenían que ser de mujeres y tener algún tipo de relación con Barcelona o con el ciclismo. “Tenemos a Eulàlia y Mercè, que son las patronas de la ciudad; y también a Alfonsina” por Alfonsina Strada, la italiana que se convirtió en la primera mujer en competir en una carrera de ciclismo masculina a principios del siglo XX.

Una ruta por la memoria

A bordo de Alfonsina, Rodón y Montse, inician su paseo por el barrio. Además de Sabater, les acompaña en un segundo triciclo Jesús Espeja. Este profesor jubilado empezó a recorrerse Barcelona en bicicleta para ocupar su tiempo, y cuando vio que podía hacerlo acompañado de personas mayores no dudó y se apuntó al programa. “He conocido a gente increíble, esto es una maravilla”, resume entusiasmado. “Me marcó mucho una señora, que tenía cerca de 100 años e hicimos el recorrido desde la escuela del bosque de Montjuïc a los refugios antiaéreos del Poble Sec y se acordaba de todo”, explica.

Berta, Montse, Jesús y Dídac, en la capilla de la iglesia de Sant Joan de Gràcia / MANU MITRU / EPC

La ruta lleva a Rodón y Montse junto a las obras del mercado de la Abaceria hacia la plaza de la Virreina, el parc de la Alzina y la calle Encarnació. El calor lleva también a los voluntarios a detenerse dentro de la iglesia de Sant Joan de Gràcia, donde las dos mujeres reciben una breve explicación sobre la capilla de la Iglesia, con su característico techo de trencadís. Tras el parón, la ruta sigue por el resto de plazas del barrio antes de volver, unas dos horas más tarde, hacia la residencia. “Me gusta mucho andar en bicicleta… Lo llevan a uno por todos lados y va conociendo más cosas, aunque después no me acuerde”, ríe Rodón.

"Vuelven a las residencias más animadas, más dispuestas y animan al resto de los residentes a apuntarse" Elisa Ojeda, fundadore de 'En Bici sense Edat'

“Según nos explican en las residencias, las personas usuarias regresan a su entorno más animadas, más dispuestas y animan al resto de los residentes a apuntarse”, explica la responsable del programa Ojeda. Son unas virtudes de estos paseos que también defiende el director general de Gent Gran de la Generalitat, Pedro Cano, que esta semana conoció a Montse y a Rodón en Gràcia.

Berta, Monse, Jesús y Dídac, junto al director general de Gent Gran de la Generalitat, Pedro Cano / MANU MITRU / EPC

“Les ayuda a socializar y a salir de su entorno habitual”, explica Cano, la primera persona en ejercer su cargo, creado por la Generalitat para diseñar una estrategia integral para hacer frente al reto demográfico. “También les da la oportunidad de hacer una cosa que es divertida por sí sola: si nos subiéramos tú y yo, también nos gustaría”, ejemplifica.

“Esta actividad es un caso de prescripción social, porque socializas, sales de tu entorno y haces comunidad" Pedro Cano, cirujano y director general de Gent Gran de la Generalitat

Cano, cirujano de formación, asegura que, de hecho, esta actividad es perfectamente recetable para las personas mayores, y que será más fácil hacerlo en los próximos años. “Esta actividad es un caso de prescripción social, porque socializas, sales de tu entorno y haces comunidad”, defiende. “Es una herramienta que tenemos a nuestra disposición ahora y que se va a normalizar en los próximos años”, defiende.

Berta Rodón, en la residencia. / MANU MITRU / EPC

Quizá estos paseos hayan mejorado la salud de Rodón, que a sus 96 años sigue a pleno rendimiento. Ella, al menos, no tiene ningún secreto para su longevidad, aunque recomienda a los jóvenes “que vivan bien y que disfruten, pero sin hacer mal”. Mientras espera al próximo paseo con Dídac, Jesús o algún otro voluntario de ‘En Bici Sense Edat’, asegura que no verá la final del Mundial entre las selecciones de su país natal y el de acogida. “Trato de no verlo, porque me pongo muy nerviosa”, explica.