Dos menores, identificados por encender varias fogatas en el monte Calamorro de Benalmádena

La Policía Local de Benalmádena ha identificado a dos menores como presuntos autores de varias fogatas encendidas en las últimas semanas en el monte Calamorro, una zona especialmente sensible durante la temporada de alto riesgo de incendios forestales.

La actuación se produjo en la madrugada de este sábado, 18 de julio, dentro del dispositivo especial de vigilancia activado tras detectarse el primero de estos fuegos. La Unidad de Drones había realizado desde entonces distintos vuelos preventivos sobre el entorno hasta que la cámara térmica de uno de los aparatos localizó a dos personas en la zona.

Los agentes se desplazaron inmediatamente hasta el lugar e identificaron a los dos menores, que fueron trasladados a dependencias del Cuerpo Nacional de Policía. Allí permanecieron hasta la llegada de sus padres, después de que se instruyeran las correspondientes diligencias.

Mayor peligro por el viento

El Ayuntamiento ha advertido de que el episodio se produjo en plena época de riesgo elevado de incendios forestales y en una noche en la que, además, soplaba viento, una circunstancia que podía haber favorecido una rápida propagación de las llamas.

El alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, ha destacado la actuación de la Policía Local y ha señalado que el dispositivo pudo evitar daños de mayor gravedad en el entorno del monte Calamorro y la Cañada del Lobo, espacios de gran valor medioambiental y muy frecuentados por vecinos y visitantes.

Lara también ha subrayado la utilidad de las nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad, ya que los drones permiten vigilar áreas de difícil acceso y detectar movimientos o focos de calor con mayor rapidez.

La vigilancia continuará durante el verano

La Policía Local mantendrá este dispositivo durante los próximos meses, coincidiendo con el periodo de mayor peligro de incendios. Los vuelos preventivos y el uso de cámaras térmicas seguirán formando parte de las labores de vigilancia en las zonas forestales del municipio.

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Desde el Ayuntamiento han pedido a la población máxima precaución y han recordado la importancia de avisar a los servicios de emergencia ante cualquier conducta sospechosa o situación que pueda poner en peligro el entorno natural.

Fuente: La Opinión de Málaga