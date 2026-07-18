Volver a la playa cuando te estás recuperando de un trastorno de conducta alimentaria: "Llevamos años sin bañarnos"

Para muchos adolescentes y jóvenes con un trastorno de la conducta alimentaria (TCA), el verano supone un importante desafío emocional. La llegada del calor y la exposición del cuerpo en espacios públicos convierten estos meses en una fuente de ansiedad para quienes conviven con anorexia, bulimia u otros TCA.

Aproximadamente medio millón de personas en España padecen un TCA, trastorno que afecta principalmente a adolescentes y jóvenes y cuya incidencia ha aumentado en los últimos años, según datos de Avances Médicos (AMSA). Con el objetivo de ayudar a estos jóvenes a enfrentarse a esas situaciones cotidianas, el Hospital Universitari Sagrat Cor y la Fundación Affinity, organización que realiza terapias con animales, han trasladado, por cuarto año consecutivo, su programa de terapia asistida con perros a la playa. La iniciativa forma parte de 'Mirades que curen', un proyecto puesto en marcha en 2021 que busca reducir la ansiedad asociada a la imagen corporal y favorecer una relación más saludable con el propio cuerpo.

La playa, como la piscina, es uno de los entornos que más ansiedad genera a las personas con TCA al exponer el cuerpo

De la consulta a la playa

El programa, dirigido a jóvenes de entre 14 y 27 años, incluye una sesión semanal de terapia asistida con perros a lo largo del año. Sin embargo, durante el verano, el tratamiento deja el hospital para trasladarse a la playa, uno de los entornos que más ansiedad genera a las personas con TCA al exponer su cuerpo al quedarse en bañador.

"Es el cuarto año que realizamos esta actividad en la playa porque nos permite adaptar la terapia a una situación cotidiana", explica Rocío Rosés, directora del Institut de Salut Mental del Hospital Universitari Sagrat Cor. "Aquí pueden practicar en un entorno real todo lo que trabajan durante el año. Incluso traemos la comida preparada por el hospital para que todos coman lo mismo y la alimentación también forme parte de la experiencia terapéutica", añade.

"En la playa pueden practicar en un entorno real todo lo que trabajan durante el año" — Rocío Rosés. Directora del Institut de Salut Mental del Hospital Universitari Sagrat Cor

Rosés explica que los resultados observados año tras año en esta terapia son muy satisfactorios. Algunos chicos llevan "dos o tres veranos" sin meterse en el agua "por miedo a mostrar su cuerpo", señala la especialista. Gracias a la terapia de grupo y al apoyo de perros como Kai, Jazz o Mango, estos pacientes han conseguido dar el paso y afrontar esa ansiedad.

Cambiar el foco de atención

La presencia de los perros tiene como objetivo desplazar la atención que los pacientes ponen constantemente sobre su propio cuerpo. Mientras pasean o se bañan con los animales, la preocupación por la imagen corporal disminuye y la experiencia resulta mucho más natural.

La presencia de los perros tiene como objetivo desplazar la atención que los pacientes ponen constantemente sobre su propio cuerpo: mientras pasean o se bañan con los animales, la preocupación por la imagen corporal disminuye

Eric, uno de los 12 jóvenes que han acudido a la playa y han seguido el programa este año, asegura que la terapia le ha permitido comprender que no está solo en su proceso.

"Te das cuenta de que no eres el único que tiene problemas. Los perros también sienten y conectan contigo. Es una experiencia muy especial que te ayuda a salir durante un rato de tus problemas y afrontar mejor la realidad", señala.

Judith, otra de las pacientes que ha participado en la terapia, se muestra de acuerdo. "Es una terapia que aporta mucho porque los perros no juzgan –afirma–. Es un espacio seguro donde aprendo sobre mis emociones y también a gestionar la frustración".

"Te das cuenta de que no eres el único que tiene problemas y los perros te ayudan a salir durante un rato de tus problemas y afrontar mejor la realidad" — Eric

Perros preparados para ayudar

Los perros que participan en terapias asistidas no se seleccionan por su raza, sino por su carácter y por capacidad para relacionarse con las personas. Maribel Vila, responsable de terapias asistidas con animales de la Fundación Affinity, explica que "no importa la raza, sino el individuo". Según señala, estos animales deben ser perros que les "guste relacionarse con las personas, que disfruten trabajando y que tengan capacidad para crear un vínculo con los usuarios o los pacientes".

"Es un espacio seguro donde aprendo sobre mis emociones y a gestionar la frustración" — Judith

Ese vínculo es uno de los elementos fundamentales en este tipo de actividades. "La clave de las terapias es que el perro pueda crear un vínculo con el paciente y que le sea útil", destaca Vila, que recuerda que el animal actúa como un facilitador dentro del proceso terapéutico. "El perro es un gran motivador, un gran puente, pero siempre tiene que estar acompañado por un técnico", añade.

La preparación de los animales también es esencial para que las sesiones sean efectivas. "Cuantas más habilidades tenga y mayor sea su obediencia, más rica es la sesión", explica Vila, que subraya que el objetivo no es solo beneficiar a los pacientes, sino garantizar también el bienestar del propio animal. "La terapia debería beneficiar a todos: no solo del usuario o del paciente, sino también del perro", comenta.