Activado el plan Ferrocat
Interrumpida la R2 de Rodalies entre Barcelona y Castelldefels por el atropello de una persona
Los trenes regionales se desvían por Vilafranca del Penedès
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Las líneas R2 Sud y R2 Nord de Rodalies han quedado interrumpidas este sábado a primera hora de la mañana entre Barcelona-Sants y Castelldefels (Baix Llobregat) a petición de la policía a causa del atropello de una persona en las vías.
Los trenes regionales de las líneas R13, R14, R15, R16 y R17 se desvían por Vilafranca del Penedès y se recomienda a los viajeros buscar un transporte alternativo.
Protecció Civil de la Generalitat ha activado la prealerta del plan FerroCat durante unos 40 minutos, pero ya la ha cerrado.
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