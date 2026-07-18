Interrumpida la R2 de Rodalies entre Barcelona y Castelldefels por el atropello de una persona

Las líneas R2 Sud y R2 Nord de Rodalies han quedado interrumpidas este sábado a primera hora de la mañana entre Barcelona-Sants y Castelldefels (Baix Llobregat) a petición de la policía a causa del atropello de una persona en las vías.

Los trenes regionales de las líneas R13, R14, R15, R16 y R17 se desvían por Vilafranca del Penedès y se recomienda a los viajeros buscar un transporte alternativo.

Protecció Civil de la Generalitat ha activado la prealerta del plan FerroCat durante unos 40 minutos, pero ya la ha cerrado.