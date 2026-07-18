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Activado el plan Ferrocat

Interrumpida la R2 de Rodalies entre Barcelona y Castelldefels por el atropello de una persona

Los trenes regionales se desvían por Vilafranca del Penedès

Pasajeros esperando en la estación de Castelldefels de la R2 de Rodalies

Pasajeros esperando en la estación de Castelldefels de la R2 de Rodalies / EP

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Barcelona
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Las líneas R2 Sud y R2 Nord de Rodalies han quedado interrumpidas este sábado a primera hora de la mañana entre Barcelona-Sants y Castelldefels (Baix Llobregat) a petición de la policía a causa del atropello de una persona en las vías.

Los trenes regionales de las líneas R13, R14, R15, R16 y R17 se desvían por Vilafranca del Penedès y se recomienda a los viajeros buscar un transporte alternativo.

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Protecció Civil de la Generalitat ha activado la prealerta del plan FerroCat durante unos 40 minutos, pero ya la ha cerrado.

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