Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo: última hora del fuego en Orés (Zaragoza), que arrasa ya más de 14.000 hectáreas

Varios incendios afectan el terreno forestal de España, que ya tiene una superficie total quemada de más de 62.215 hectáreas, 2,5 veces más que en el mismo periodo el año pasado. El más preocupante hasta ahora, en Los Gallardos (Almería) dejó 13 víctimas mortales y ahora toda la atención está puesta en el fuego de Orés, en Zaragoza, que ya ha quemado más de 14.000 hectáreas.

Y los Bombers de la Generalitat en Catalunya luchan contra la simultaneidad de fuegos en una jornada con mucho calor y condiciones óptimas para la propagación.

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EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España.

Siguen las labores de extinción en el incendio de Guadalajara, que no está controlado El plan de incendios forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) sigue con las labores de extinción del incendio de La Mierla, en la Sierra Norte de Guadalajara, que sigue sin ser controlado, en un día en el que el índice de propagación potencial de incendios forestales (IPP) es extremo en la zona. Según indica el Infocam en X, a lo largo de la noche los equipos terrestres han estado empleando fuego técnico para intentar evitar la propagación del incendio, que según los últimos datos facilitados anoche ha afectado ya a 3.483 hectáreas de superficie forestal de la Sierra Norte de Guadalajara desde que se inició el jueves en La Mierla.

Extinguido un incendio en Murcia que deja dos heridos Los servicios de emergencia extinguieron a última hora de la tarde de este viernes un incendio declarado en la pedanía murciana de Cabezo de Torres, que afectó a una zona de secano próxima a varias viviendas. El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia recibió, a las 16.18 horas, una llamada alertando del incendio en el carril Cabezo Girona. Ante la proximidad de las llamas a viviendas, se movilizó un amplio dispositivo de emergencias para proceder a su control y extinción. Como consecuencia del incidente, dos hombres de 39 y 65 años precisaron asistencia sanitaria por herida leve y crisis de ansiedad. Ambos fueron atendidos por personal de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

El alcalde de Vox señalado por el incendio en Guadalajara se defiende El alcalde de Robledillo de Mohernando, Rubén Marchamalo (Vox), a quien responsabilizan de ser el causante del fuego de La Mierla (Guadalajara) mientras cosechaba, ha difundido un mensaje a través de mensajería instantánea en el que muestra su agradecimiento por una concentración en su apoyo suscitada en la localidad de Tamajón, cerca del incendio, en el que defiende el papel del sector primario. "No somos delincuentes, somos agricultores y ganaderos", asegura en su misiva. "Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los compañeros agricultores que esta tarde habéis acudido a Tamajón para defender, con vuestra presencia y vuestro apoyo, no solo a una persona, sino a todo un sector que merece respeto", comienza el mensaje.

Relevos en el incendio forestal de Zaragoza A primera hora de la mañana se ha producido el relevo de los efectivos del equipo de extinción que están tratando de controlar el incendio forestal en las Cinco Villas. Según el Infoar del Gobierno de Aragón, este sábado se desplegará, "previsiblemente", un operativo similar al de estas últimas jornadas

Las condiciones de la noche frenan la propagación del incendio de Plan (Huesca) Las condiciones nocturnas de humedad y temperatura han frenado la propagación del incendio de Plan, en la comarca altoaragonesa del Sobrarbe, pero no han evitado que ruede material incandescente ladera abajo que, con el paso de las horas, podría dar lugar a carreras ascendentes por la ladera. La evolución del flanco derecho y la cabeza no son preocupantes porque se dirigen hacia zonas desprovistas de vegetación, ha informado el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón (Infoar). En cambio, se trabaja para que el flanco izquierdo no alcance un barranco que favorecería su dispersión por la ladera.

Nuevo incendio en Málaga El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, continúa trabajando para la extinción del incendio declarado este pasado viernes en el municipio malagueño de Árchez (Málaga), que está estabilizado. En concreto, el fuego quedó estabilizado sobre las 23,40 horas de este pasado viernes, por lo que los efectivos continúan en el lugar para su control. Así, actualmente se encuentran en el lugar 65 efectivos por tierra, cinco autobombas, una unidad móvil de meteorología y la unidad médica. Cabe recordar que el incendio forestal obligó al desalojo, de forma preventiva, de núcleos de viviendas diseminadas en la zona más próxima al fuego. Se trata de 162 personas desalojadas de forma preventiva en zonas cercanas pertenecientes a Árchez, Canillas de Albaida y Cómpeta. También se decretó el confinamiento de la localidad malagueña de Cómpeta, que ya fue levantado este pasado viernes.

23 municipios de Barcelona, Tarragona y Lleida en peligro extremo de incendio este sábado 23 municipios de Barcelona, Tarragona y Lleida se encuentran en peligro extremo de incendio este sábado con el nivel 4 del Plan Alfa de los Agents Rurals activo. Según informa el cuerpo, las comarcas con municipios en nivel 4 del Plan Alfa son el Alt Penedès (Barcelona); el Baix Penedès y el Alt Camp (Tarragona), y el Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà y el Solsonès (Lleida). Además, hay tres espacios naturales con el acceso restringido: La Ribera Salada (Lleida), Baronia de Rialb (Lleida) y Montell-Marmellar (Tarragona).

Redacción El viento y la topografía, claves en la evolución del incendio Los responsables del avance del fuego en el incendio de las Cinco Villas durante esta pasada madrugada han sido el viento y la topografía. Así lo ha reconocido el Infoar del Gobierno de Aragón, que ha informado sobre "progresiones" de las llamas en los sectores 5 y 1, en el flanco izquierdo del incendio, el más próximo a Navarra.

El incendio forestal en Cinco Villas (Aragón) ha continuado avanzando. Durante esta madrugada las llamas han ampliado su perímetro, afectando a una superficie estimada de 15.400 hectáreas, según las últimas estimaciones del Gobierno de Aragón. El último balance emitido en la noche de este viernes situaba en 14.000 las hectáreas calcinadas.