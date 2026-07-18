FRASES HECHAS
Qué significa "dormirse en los laureles" y de dónde viene esta expresión
La locución describe a quien se relaja tras un éxito y deja de esforzarse, con una imagen heredada del prestigio que tuvo el laurel como símbolo de triunfo
Hay expresiones que siguen funcionando siglos después porque resumen muy bien una actitud reconocible. "Dormirse en los laureles" es una de ellas: se usa cuando alguien, después de lograr algo importante, se confía, baja la guardia y deja de trabajar con la misma intensidad. La RAE recoge la locución "dormirse sobre los laureles, o en los laureles" con el sentido de descuidarse o abandonarse en una actividad confiando en los éxitos ya obtenidos.
Qué significa hoy "dormirse en los laureles"
En el uso actual, la expresión se aplica a muchos ámbitos. Puede decirse de un estudiante que saca buenas notas y luego deja de esforzarse, de una empresa que lidera su sector y deja de innovar, o de un deportista que se conforma tras ganar un título.
La idea de fondo es siempre la misma: vivir demasiado de un mérito pasado y actuar como si ese logro bastara para siempre. Por eso suele emplearse como advertencia: cuidado con confiarse antes de tiempo.
Por qué los "laureles" se relacionan con el éxito
La clave está en la palabra "laurel". La propia RAE no solo define el laurel como árbol, sino también como "corona, triunfo, premio". Es decir, el idioma conserva en esa palabra una asociación directa entre el laurel y el reconocimiento público.
A partir de ahí, el sentido figurado resulta bastante claro: quien ya ha sido premiado o coronado con esos "laureles" corre el riesgo de acomodarse en ese prestigio y dejar de avanzar. La imagen es muy visual: alguien que, tras alcanzar la gloria, se tumba simbólicamente sobre ella en lugar de seguir peleando.
Un origen muy probable, aunque no del todo fechado
El origen que se acepta de forma más amplia sitúa la expresión en la tradición clásica grecolatina, donde el laurel se asociaba al honor y a la victoria. Sin embargo, aunque el vínculo simbólico entre laurel, premio y triunfo está claramente documentado en el diccionario académico, no siempre es fácil fijar con exactitud el momento en que la expresión empezó a usarse como locución hecha.
Dicho de otro modo: el significado está claro y su base cultural también, pero el paso exacto desde ese símbolo de gloria hasta la frase coloquial no aparece fechado con precisión en una única fuente.
Un ejemplo fácil de entender
Si alguien monta un negocio, le va muy bien el primer año y después deja de cuidar el servicio porque cree que ya lo tiene todo hecho, puede decirse que "se ha dormido en los laureles".
La fuerza de la expresión está precisamente en eso: no critica el éxito, sino la excesiva confianza que puede llegar después. Y por eso sigue tan viva en el habla cotidiana.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: Información
- Los perros de hasta 40 kilos podrán viajar junto a sus dueños en todos los trenes de Renfe a partir del 21 de julio
- La pediatra de Sant Pau que atendió al bebé maltratado declara que las lesiones anales no fueron originadas en una sola acción
- Catalunya será la comunidad que más reducirá la lista de espera de la dependencia con la inyección de fondos estatal
- Tres semanas sin Braulio, el vecino de Córdoba que desapareció en un bosque de Manresa durante un retiro espiritual
- Incendios forestales en Los Gallardos (Almería) y en Catalunya, última hora en directo: cifra de muertos, heridos y desaparecidos
- Estado de los embalses hoy, 17 de julio en Catalunya: consulta el estado de Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
- Catalunya contrata a 160 profesores para desdoblar Matemáticas de 4º de ESO en generales y avanzadas por orden judicial
- Tres detenidos y dos investigados en Barcelona por el reto viral “happy slapping”: agresiones aleatorias y difundidas en redes