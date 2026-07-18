Dos detenidos en Barcelona por robar joyas valoradas en más de 8.500 euros en una tienda de Gràcia

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 14 de julio a un hombre de 36 años y a una mujer de 25 como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en una joyería del distrito barcelonés de Gràcia, de la que supuestamente sustrajeron piezas valoradas en 8.530 euros. Los hechos ocurrieron el 8 de mayo en un establecimiento situado en la calle Gran de Gràcia.

Según la investigación policial, los sospechosos actuaron de manera coordinada y aprovecharon los momentos en los que los trabajadores atendían a otros clientes para manipular los cierres de las vitrinas y llevarse las joyas sin levantar sospechas. Mientras uno de ellos controlaba el entorno, el otro manipulaba el cierre de una de las vitrinas para apoderarse de varias piezas. Uno de los implicados regresó al establecimiento pocos minutos después y sustrajo más joyas.

El análisis de las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad y las declaraciones de varios testigos permitieron a los investigadores identificar el vehículo utilizado durante la huida. Las gestiones policiales condujeron hasta el propietario del automóvil, que había cedido el vehículo días antes a una mujer. Esta circunstancia resultó clave para identificar a las dos personas presuntamente relacionadas con el robo.

Orden europea de detención

Los dos arrestados presentaban una elevada movilidad geográfica y acumulaban detenciones anteriores en Reus, Tarragona, Girona y otros puntos de Europa. El hombre tenía vigente una orden europea de detención emitida por las autoridades de Luxemburgo por su presunta implicación en un robo con fuerza en una vivienda, unos hechos por los que se enfrenta a una posible pena de diez años de prisión.

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Ambos detenidos también tenían pendientes otros requerimientos policiales procedentes de Austria y Francia en el marco de la normativa del espacio Schengen. La investigación continúa abierta para determinar si los arrestados podrían estar relacionados con otros robos de características similares.