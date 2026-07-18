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Cinco heridos por una explosión en un coche aparcado en la calle en Lleida

Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para conocer las causas del suceso

Cinco heridos por la explosión de un coche aparcado en Lleida.

Cinco heridos por la explosión de un coche aparcado en Lleida.

Marc Codines / ACN

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EFE

Barcelona
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Cinco personas han resultado heridas este sábado, una de ellas de gravedad, a consecuencia de una explosión registrada en el interior de un coche aparcado en la vía pública de Lleida, cuyo conductor figura entre los afectados en el suceso. Fuentes de los Bomberos de la Generalitat han informado a EFE de que la explosión se ha registrado sobre las 11:00 horas en un coche estacionado en la calle de Lluís Companys, por causas que ahora se investigan.

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La explosión ha herido al conductor del vehículo, así como a cuatro personas más que estaban en la zona en ese momento.

Según el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), una de ellas se encuentra en estado grave y ha sido trasladada a un centro hospitalario, mientras que las otras cuatro sufren heridas leves.

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Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para conocer las causas de esta explosión, según han confirmado fuentes de la policía catalana, que apuntan a un origen accidental de la misma.

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