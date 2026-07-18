Los Bombers trabajan en dos incendios en Catalunya en Pontils y en Vilademuls

Los Bombers trabajan este sábado por la tarde en dos incendios activos, uno en Pontils, en la comarca de la Conca de Barberà, y otro en Vilademuls, en el Pla de l'Estany, mientras que han logrado controlar un tercer incendio en la Baronia de Rialb.

El aviso del incendio de Pontils se recibió hacia las tres de la tarde. El fuego comenzó en un campo de rastrojos, donde avanzó con rapidez y alcanzó una masa forestal en una ladera ascendente, en dirección a una colina. Esto provocó algunos focos secundarios. Posteriormente, el incendio continuó en descenso, lo que facilita las labores de extinción. Los Bombers trabajan en la zona con 21 dotaciones, seis de ellas aéreas.

El incendio de Vilademuls se declaró poco después de las cinco de la tarde en la zona del Bosc d'en Quelet, donde intervienen 10 dotaciones terrestres y un medio aéreo.

Nuevos datos sobre la evolución del incendio de Pontils

Cuando el incendio de Pontils comenzó a avanzar cuesta abajo, perdió intensidad, aunque generó un foco secundario a unos 50 metros del flanco izquierdo, según han informado los Bomberos. El cuerpo cuenta además con la colaboración de agricultores y maquinaria agrícola en las tareas de extinción.

Según los Agents Rurals, el incendio afecta provisionalmente a una superficie aproximada de 4 hectáreas. El cuerpo investiga las causas y los primeros indicios apuntan a una línea eléctrica como posible origen. En Vilademuls, el fuego comenzó entre campos y vegetación, en una zona de mosaico agrícola. Desde el inicio del incendio se mantienen desplegadas las mismas dotaciones: 10 terrestres y un medio aéreo.

Controlado el incendio de la Baronia de Rialb

Por otro lado, los Bomberos también han trabajado este sábado por la tarde en otro incendio declarado en la Baronia de Rialb, en la comarca de la Noguera. El fuego ya está controlado. El aviso se recibió poco después de las 15:15 horas. El incendio comenzó en una zona de cultivos y los efectivos centraron sus esfuerzos en la cabeza del fuego para evitar que se propagara hacia la zona del Barranc de Cornudella, ya que, de haberlo hecho, habría tenido un gran potencial de expansión. Finalmente, lograron detener su avance cuando descendía por la ladera.

Según los Agents Rurals, este incendio ha afectado provisionalmente a unas 15 hectáreas, de las cuales el 89 % corresponde a superficie agrícola y el 11 % a superficie forestal. En cuanto al origen, la principal hipótesis es que se iniciara durante trabajos con una máquina agrícola.

Plan Alfa

El Plan Alfa de riesgo de incendio forestal permanece activado este sábado en nivel 4 (riesgo extremo) en 21 municipios de siete comarcas. Los Agents Rurals también han activado el nivel 3 (riesgo muy alto) en 177 municipios de 17 comarcas, y se mantienen las restricciones de acceso a tres espacios naturales: Baronia de Rialb, Ribera Salada y el Espacio Natural del Montmell-Marmellar.

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Para este domingo, los Agents Rurals prevén activar el nivel 4 por peligro extremo de incendio forestal en 22 municipios de siete comarcas, y el nivel 3 por peligro muy alto en 235 municipios de 23 comarcas. También continuará restringido el acceso a los mismos tres espacios naturales.