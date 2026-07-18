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Un acertante de Madrid se lleva un premio de un millón de euros del sorteo de Euromillones de este viernes

Archivo - Una administración de lotería. (Foto de archivo).

Archivo - Una administración de lotería. (Foto de archivo). / EUROPA PRESS - Archivo

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MADRID
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El sorteo del Euromillones celebrado este viernes, 17 de julio, ha dejado un premio de un millón de euros en Madrid, según informa Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto acertante de 'El Millón', con código DRN31120, ha sido validado en la Administración de Loterías nº 353, situado en C.C. La Gavia, Adolfo Bioy Casares, 2 L-B59.

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 17 de julio, ha estado formada por los números 34, 21, 40, 12 y 23. Las estrellas son 10 y 9. La recaudación ha ascendido a 48.318.025,80 euros.

En el sorteo de Euromillones de no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco + uno) el fondo de premios destinado a esta categoría incrementa el de la inmediata inferior.

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Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 59 millones de euros.

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