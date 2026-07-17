Los usuarios de Rodalies se reúnen de nuevo con el Govern tras sus quejas por falta de comunicación: "Han entendido el mensaje"

Las plataformas de usuarios de Rodalies se reunieron este jueves con representantes de Renfe, Adif y el departament de Territori para reclamar "resultados" y "mejoras" en el sistema ferroviario catalán. Es la primera reunión que mantuvieron todas las partes desde que los pasajeros se quejaran el pasado mes de junio del "deterioro" de la comunicación con la Administración. Esta vez, las plataformas, según explican en un comunicado emitido este viernes, consideran que la consellera de Habitatge, Territori i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, "entendió el mensaje y afrontó la reunión con una actitud constructiva, sin reproches y centrándose desde el primer momento en los problemas reales".

Al encuentro también acudió Àngel Contreras, responsable de Adif en Catalunya, a quien los usuarios agradecieron su "actitud de colaboración". Contreras explicó el auge de los robos de cobre en Catalunya --ya son el 38% de los registrados en toda España-- y aseguró que se están destinando todos los recursos posibles. Por otro lado, Contreras explicó que los grafitis en los trenes han caído significativamente y defendió que Adif ha aumentado el ritmo de trabajo en el conjunto de la infraestructura ferroviaria. Las plataformas valoran "positivamente esta mejora", pero insisten que "aún queda mucho por hacer".

A diferencia de lo que sucedió con la consellera y el responsable de Adif, las plataformas han cargado contra el consejero delegado de Rodalies de Catalunya y aún consejero delegado de Renfe en Catalunya, Òscar Playà. "Reconoció que la situación es un desaguisado, pero sin aportar soluciones y con excusas de 'mal pagador'", defiende el comunicado emitido.

Falta de personal y de trenes

Las plataformas responsabilizan a Playà de que unos trenes que están sin dar servicio en Madrid, y que podrían circular por la R2Sud --la única línea de Rodalies por la que pasan trenes de doble altura--, no se hayan trasladado a Catalunya para mejorar la fiabilidad del servicio. "Playà explicó que está intentando gestionar esta opción, pero reconoció que no hay una predisposición clara por parte de los responsables de Madrid", reza el comunicado.

La falta de material rodante, a la espera de que lleguen los primeros trenes que Renfe ha encargado a Alstom, es uno de los principales problemas de Rodalies según los usuarios, ya que gran parte de los trenes acumula varias décadas en servicio y se avería con facilidad. A esto se suma la falta de personal, tanto de interventores como de maquinistas.

R-Aeroport i integración tarifaria

La reunión también sirvió para tocar temas más concretos como el servicio Avant de Tortosa, la inminente puesta en marcha de la polémica R-Aeroport --las plataformas se oponen aduciendo que colapsarán los túneles de Rodalies de Barcelona-- o la integración tarifaria del Camp de Tarragona para evitar que los precios de algunos trayectos de tren en el sur de Catalunya se disparen en trayectos muy cortos. Sobre este último punto, las plataformas arrancaron el compromiso de que la reforma tarifaria sea una realidad a finales de año.

Las plataformas concluyen que "es el momento" para que "el cambio de actitud" positivo que han notado por parte de los responsables de la gestión ferroviaria. "El objetivo es conseguir un servicio ferroviario digno, fiable y a la altura de lo que la ciudadanía merece", sentencia el comunicado.