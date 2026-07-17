Las temperaturas se estabilizan en Catalunya pero aumenta la humedad y se activan avisos por calor nocturno

Catalunya afronta un fin de semana de altas temperaturas, como corresponde al periodo de la canícula, pero sin avisos emitidos por calor extremo. De hecho, según las previsiones del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), las temperaturas se estabilizarán durante los próximos días, después de un largo episodio que ha incluido dos olas de calor y numerosos días con temperaturas extremas.

Estos datos han convertido la primera mitad del verano en la época más cálida registrada en Catalunya desde 1950, el primer año a partir del cual se dispone de series climáticas y registros fiables y bien distribuidos. En concreto, la anomalía de temperatura es de +3,8°C respecto a la media climática. "Esto es el resultado de la persistencia de valores muy superiores a los habituales durante buena parte de las últimas semanas", asegura Marc Prohom, jefe del Área de Climatología del servicio.

Pese a que se anunciaron tres, Catalunya solo ha vivido dos olas de calor oficiales en lo que llevamos de verano

¿Cuántas olas de calor ha habido en Catalunya en lo que llevamos de verano? Pese a que se anunciaron tres, oficialmente solo se han vivido dos olas de calor como tal. Para que un episodio pueda ser catalogado como ola de calor, debe superar los umbrales de calor intenso de forma generalizada y durante al menos tres días. Por tanto, lo que se anunció como la tercera del verano, no acabó siendo una ola de calor, aunque las temperaturas sí fueron sofocantes en muchos puntos.

Las dos olas de calor tuvieron lugar entre el 21 y 24 de junio y entre el 5 y el 10 de junio, a las que se sumó el episodio de esta semana, que no se pudo llegar a calificar como ola de calor. No obstante, desde el 21 de junio, cada día se ha superado el umbral de calor intenso en al menos una de las 184 estaciones de la red del Meteocat.

Humedad y calor nocturno

De cara a los próximos días, se prevé un ligero descenso de la temperatura. "De todas formas, los modelos indican que la masa de aire muy cálido continuará situada cerca de Catalunya", detallan desde el Meteocat. Por esta razón, la temperatura se mantendrá, en general, por encima de los valores habituales en verano, pero sin alcanzar picos como los de los últimos días.

A esta hora, no hay ningún aviso activado por calor sostenido, pero sí se han emitido avisos puntuales por calor locturno en el Alt y Baix Empordà. Además, la brisa marina y la elevada humedad relativa tendrán más presencia y pueden generar sensación de bochorno y calor húmedo.