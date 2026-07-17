La Síndica urge a garantizar las colonias escolares y reclama medidas para proteger los derechos de alumnos y docentes

La supresión de las salidas y las colonias escolares el próximo curso –campaña a la que han sumado más de 1.300 centros públicos catalanes–, ha situado en el centro del debate los límites de la autonomía de los centros. El Síndic de Greuges recuerda que, aunque cada escuela puede definir su propio proyecto educativo, esa capacidad de decisión debe respetar "los principios que orientan el sistema educativo". El defensor del pueblo catalán subraya que estas actividades, aunque no sean "estrictamente obligatorias" -no lo son- forman parte de la acción educativa y están "íntimamente relacionadas" con el derecho a la educación y el fomento de la igualdad de oportunidades, especialmente para el alumnado de familias con menos recursos.

Con esa idea, defiende que la realización de estas actividades debe regirse "únicamente" por criterios pedagógicos y por las necesidades del alumnado, y no por otras circunstancias como los procesos de negociación colectiva o conflictos laborales, por lo que insta al Departament d'Educació a promover estas salidas y a establecer mecanismos para compensar o retribuir a los docentes que participen en ellas, recordando que la decisión de suspender estas actividades es reversible si el centro lo considera oportuno. Hay partido.

Queja de una docente

Este posicionamiento de la Síndicatura de Greuges tiene su origen en una queja formal presentada por una maestra del Institut Escola Costa i Llobera de Barcelona, después de un claustro extraordinario celebrado el 22 de junio de 2026, en el que el centro votó a favor de suspender las salidas y colonias escolares para el curso 2026-2027, como han hecho otros 1.342 centros públicos catalanes que las mantienen canceladas de cara al próximo curso, que empezará el 8 de septiembre con una primera jornada de huelga.

El curso 26-27 empezará el 8 de septiembre con más de 1.300 centros públicos cuyos claustros han votado no hacer salidas ni colonias y con una huelga convocada para la primera jornada tras 11 semanas de colegios cerrados

Con el fin de compensar al profesorado que participa en salidas y colonias escolares, el Síndic propone algunas medidas como el establecimiento de mecanismos de retribución o compensación. La institución ha solicitado directamente al Departament que establezca mecanismos específicos para retribuir o compensar económicamente al profesorado por la realización de estas actividades. Esta petición se basa en el hecho de que las colonias son una actividad educativa que debería ser asumida por el claustro, más allá de la simple "buena disposición personal". El Departament aprobó este curso, para empezar a aplicar el próximo, un plus de 50 euros por noche, fruto del llamado Acord de país firmado en marzo por CCOO y UGT.

"Medidas de compensación"

Otra de las medidas expuestas por la Sindicatura en la respuesta a la docente del Costa i Llobera es el reconocimiento de la participación en salidas en la promoción docente y las políticas proactivas de promoción. La institución solicita al Departament que desarrolle actuaciones para incentivar estas salidas, especialmente en entornos desfavorecidos, incluyendo medidas de compensación tanto para el profesorado como para el resto del personal implicado.

El manifiesto en que los profesores catalanes anuncian que a partir del curso 2026-2027 dejarán de realizar salidas escolares y/o colonias (con pernoctación) hasta que la conselleria implemente "mejoras reales, estructurales y efectivas en el sistema educativo público" se enmarcó el curso pasado en el conflicto abierto con el Departament, pero lo que empezó siendo una medida de presión hizo aflorar un malestar latente en el colectivo desde hace años.

"Seguras y sostenibles"

"No queremos dejar de hacer colonias porque entendemos el significado que tienen para el alumnado, y todas las ventajas a nivel social, de cohesión… pero queremos poder hacerlas en condiciones justas, seguras, sostenibles… ahora mismo las colonias dependen de la voluntariedad de los docentes e implican una dedicación de 24 horas, ya que por las noches, cuando los niños duermen, también tenemos que estar alerta porque también pueden pasar cosas con el alumnado", resumen sus demandas los impulsores de la exitosa campaña.

En este contexto, la Asociación de Casas de Colonias y Albergues de Catalunya (ACCAC) lleva meses pidiendo la integración formal de las colonias escolares en el sistema educativo, así como compensaciones "justas" para los docentes, en la línea de lo apuntado en la respuesta del Síndic.