El proceso de regularización aporta 23.600 afiliados a la Seguridad Social en Catalunya

El proceso de regularización extraordinaria ya ha dejado, hasta el 30 de junio, 23.607 nuevos afiliados a la Seguridad Social en Catalunya. Son el 14,8% del total de personas regularizadas que ya han conseguido el número de la Seguridad Social y que, por lo tanto, ya pueden disfrutar de su año de permiso de residencia y firmar un contrato de trabajo durante un año en España. Así se desprende de los datos que ha hecho públicos este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En el conjunto de España, ya se han registrado en la Seguridad Social 159.097 personas que se acogieron al proceso extraordinario, lo que representa un 13,54% de las 1.174.798 solicitudes que se habían presentado hasta el 30 de junio.

Por provincias, Barcelona es la que más altas acumula con 15.958, que representan un 10% de todas las altas registradas en el conjunto de España. La sigue, ya lejos, Girona (2.711), Tarragona (2.535) y Lleida (2.403). Las 23.600 nuevas afiliaciones representan poco más de un 9% de las 257.000 solicitudes que se habían presentado desde Catalunya.

Obstáculos

Conseguir el número de la Seguridad Social ha sido, precisamente, uno de los principales obstáculos sobrevenidos para muchos de los inmigrantes que querían estabilizar su situación administrativa mediante el proceso extraordinario. En la admisión a trámite de la solicitud --el documento que otorga provisionalmente el permiso de un año de residencia y trabajo en España-- se indicaba que el número de la Seguridad Social se enviaría directamente por carta al domicilio del solicitante "en unos días". Sin embargo, muchas familias esperaron semanas hasta poder hacerse con el número y constar como afiliados a la Seguridad Social, un paso imprescindible para poder firmar cualquier tipo de contrato laboral.