En redes sociales
El periodista Fonsi Loaiza denuncia haber sufrido "una brutal agresión" en plena calle
El gaditano asegura que quedó inconsciente y aporta una foto de su estado
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
El periodista gaditano Fonsi Loaiza ha asegurado a través de sus canales en redes sociales haber sufrido una agresión en plena calle en Cádiz tras la cual quedó inconsciente.
"Lo último que recuerdo es que me llamaron "rojo, subcampeón", antes de quedar inconsciente de una brutal agresión", asegura, aportando una fotografía del estado de su rostro, visiblemente magullado.
El periodista aprovecha para "dar las gracias a los profesionales sanitarios de San Carlos y Puerta del Mar", añadiendo que "a los que usan el terror y el odio fascista: no me vais a callar. Frente a la violencia ultraderechista, lo público nos salva la vida. Ni un paso atrás".
- Rosalía entra en el examen para obtener la nacionalidad española: 'Una de las cantantes españolas más famosas actualmente es...
- Jhonny Mancilla, profesor: 'Estamos ante una generación de jóvenes para quienes la escuela clásica ya no da respuesta
- La madre de Noelia, la joven que recibió la eutanasia, pide identificar a los violadores de su hija: 'No quería que esto quedara impune
- Estas son las 5 carreras universitarias con los sueldos más bajos tres años después de graduarse
- Catalunya emite un aviso por contaminación atmosférica y mala calidad del aire ante la llegada de una intensa calima
- La pediatra del CAP que atendió al bebé maltratado en Barcelona no detectó lesiones anales tres días antes de su hospitalización
- El pederasta de La Salle Bonanova ingresa en la cárcel de Brians 2 seis años y medio después de la denuncia
- Estado de los embalses hoy, 16 de julio en Catalunya: consulta el estado de Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos