Noche complicada en toda la Sierra Norte por el incendio de Lozoyuela: “Nos quedamos sin luz y después sin cobertura"

El incendio forestal declarado este jueves en Lozoyuela alteró anoche la vida de los vecinos de varios municipios próximos al fuego. Al despliegue de bomberos, agentes y medios aéreos se sumaron los cortes de electricidad y de cobertura, las restricciones en varias carreteras y el temor a que fuera necesario evacuar otras localidades próximas a las llamas.

Belén Sierra, una joven de 33 años que vive en Robregordo, regresaba ayer a su cada en un autobús que había salido a las 15.00 horas de Madrid capital. Calcula que pasó por Lozoyuela cerca de las 17.00, cuando el operativo de emergencias ya ocupaba buena parte de la zona. “Estaba todo el equipo de forestales, bomberos, Policía y Guardia Civil. Se veían todos los helicópteros yendo a echar agua”, cuenta a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

La Guardia Civil detuvo momentáneamente el autobús en el que viajaba para hablar con el conductor. Finalmente, los agentes permitieron que el vehículo continuara su recorrido, al igual que otro coche que esperaba para pasar. “Imagino que dejarían pasar a la gente que tenía que ir sí o sí a su casa”, apunta la joven, que recuerda la impresión que le causó encontrarse de frente con la magnitud del despliegue.

Los problemas no terminaron cuando llegó a Robregordo. Apenas diez minutos después de entrar en casa, se interrumpió por completo el suministro eléctrico. “Nos quedamos sin luz durante más de dos horas, hasta aproximadamente las nueve y media”, relata. La situación se complicó todavía más poco después: “Sobre las diez, me quedé también sin cobertura”.

La inquietud por la falta de electricidad y de comunicaciones se incrementó cuando los teléfonos de los vecinos recibieron también una alerta de emergencias relacionada con el incendio. Sierra asegura que llegó a plantearse la posibilidad de evacuar Puentes Viejas ante el avance de las llamas.

Finalmente, las autoridades optaron por pedir prudencia y recomendar a los residentes que permanecieran en sus domicilios mientras se evaluaba la evolución del fuego. “Dijeron que mantuviéramos un poco la calma, que la gente se quedara en sus casas y que fueran viendo cómo avanzaba”, recuerda.

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El incendio, declarado entre Mangirón, Cinco Villas y Buitrago del Lozoya, obligó ayer a confinar a unas 2.000 personas y a evacuar a cerca de un centenar, entre ellas alrededor de 50 menores de un campamento de verano. Los vecinos ya han podido regresar a sus casas, aunque el incendio sigue fuera de control. La Guardia Civil detuvo anoche al presunto responsable, un hombre con antecedentes por hechos similares en otros puntos de España.