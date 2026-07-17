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Conflicto en la escuela catalana

Niubó defiende escuchar ahora a "direcciones, docentes y familias" tras meses de fallidas negociaciones sindicales

La consellera de Educació i Formació Professional (FP) subraya la importancia de un primer día de curso "exitoso", que garantice "el derecho a la educación", tras el anuncio de nuevas protestas para la primera jornada

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Niubó, en la décima reunión del Pacte contra la Segregació, hace unos días.

Niubó, en la décima reunión del Pacte contra la Segregació, hace unos días. / El Periódico

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La consellera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, Esther Niubó, ha defendido que, tras una larga negociación con los sindicatos, ahora es el momento de escuchar "otras voces como direcciones, docentes y familias" para convertir sus peticiones en mejoras que se puedan constatar desde el inicio del próximo curso.

Lo ha dicho en Bellver de Cerdanya (Lleida), donde ha liderado una reunión con direcciones de centros educativos y familias de la comarca de La Cerdanya, en el marco del proceso de "escucha activa" en marcha, informa la conselleria en un comunicado de este viernes.

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Ha subrayado la importancia de que el primer día de curso sea un "muy buen día", con una mezcla de ilusión y de nervios, y ha puesto en valor en derecho a la educación de los niños.

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