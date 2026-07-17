Los Mossos vuelven a detener al profesor de Torroella acusado de tocamientos tras ocho nuevas denuncias

Los Mossos d'Esquadra han detenido por segunda vez al profesor jubilado de Torroella de Montgrí investigado por presuntamente haber realizado tocamientos a alumnos a los que impartía clases particulares. El nuevo arresto se produjo este jueves 16 de julio, hacia las 12:45 del mediodía, después de que la policía recibiera ocho nuevas denuncias contra el hombre.

El detenido, de 74 años, está acusado de varios delitos de agresión sexual sin penetración. Tras pasar una nueva noche en el calabozo, los Mossos lo han trasladado este viernes a los juzgados de La Bisbal d'Empordà, donde está previsto que pase a disposición judicial.

Se trata de la segunda detención del profesor en pocos días. La primera se produjo después de que varias antiguas alumnas denunciaran que el hombre presuntamente las había sometido a tocamientos mientras recibían clases particulares en su domicilio de Torroella de Montgrí. Tras aquel arresto, el docente quedó en libertad con cargos.

El inicio

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada el 1 de julio. Una alumna explicó que el profesor le había hecho tocamientos mientras la preparaba para la asignatura de Matemáticas en su casa. La denuncia provocó que otras jóvenes relataran episodios similares y decidieran acudir ante la policía.

Según adelantó la ACN, el profesor se dedicaba desde hacía años a preparar a estudiantes de bachillerato y selectividad, principalmente adolescentes de entre 15 y 18 años. Algunas de las denunciantes eran menores de edad en el momento de los hechos.

Los episodios denunciados habrían tenido lugar durante clases individuales y comenzaban con insinuaciones y tocamientos en zonas como los muslos, e incrementaba progresivamente el contacto físico a medida que ganaba confianza con las alumnas.

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Las ocho nuevas denuncias han motivado la segunda detención y han ampliado una investigación que continúa abierta. Los Mossos d’Esquadra no descartan que puedan aparecer más personas afectadas.