La pediatra de Sant Pau que atendió al bebé maltratado declara que las lesiones anales no fueron originadas en una sola acción

Una de las pediatras de Sant Pau que atendió al bebé presuntamente maltratado por sus padres ha declarado este viernes ante el juez que constató que el pequeño tenía lesiones anales con distintos grados de evolución. Es decir, que no se habrían producido en una sola acción, sino en varias, pues el recién nacido, de seis semanas de edad, presentaba cicatrices, según fuentes judiciales consultadas por EL PERIÓDICO. Esta afirmación corrobora la versión de un cirujano del Hospital Vall d’Hebron que trató al pequeño cuando llegó al centro, el 16 de marzo.

El hecho de que el menor presentara esas lesiones, un hematoma en los testículos y el fémur roto hizo saltar las alarmas. Ese mismo 16 de marzo, los facultativos de Sant Pau activaron el protocolo contra la violencia infantil ante la sospecha de un posible maltrato y decidieron derivar al bebé a Vall d’Hebron, hospital de referencia para estos casos, según ha precisado una de las testigos que han comparecido en la Ciutat de la Justícia. El padre del pequeño continúa en prisión, acusado de maltrato habitual, lesiones graves y agresión sexual con penetración, mientras que la madre está en libertad.

Este viernes han declarado ante el juez las dos pediatras que atendieron al bebé el 16 de marzo, antes de que fuera trasladado a Vall d’Hebron, y otras dos médicas que lo habían asistido días antes, el 10 de marzo. Ese día, una facultativa del CAP Roger de Llúria derivó al pequeño al hospital para que le practicaran una ecografía, después de que se le detectara un hematoma que se extendía por los testículos. Los padres alegaron en su momento que esa lesión era consecuencia de la colocación previa de una bolsa de orina, aunque los expertos interrogados han descartado que ese fuera el origen del hematoma.

Activación del protocolo

Las doctoras que atendieron al bebé el día 10 en el Hospital de Sant Pau se limitaron a practicarle la ecografía y, según han explicado en su declaración, no examinaron la zona anal del pequeño, por lo que no constataron ninguna lesión. Tampoco observaron nada la pediatra y la enfermera del CAP Roger de Llúria, no solo ese mismo día 10, sino también el día 13, cuando los padres regresaron al ambulatorio con el niño para conocer el resultado de la prueba. Por lo tanto, los investigadores sospechan que las lesiones anales podrían haberse producido durante el periodo transcurrido entre el viernes 13 de marzo y el lunes 16 de marzo, cuando el menor acudió al Hospital de Sant Pau y, posteriormente, fue trasladado a Vall d’Hebron.

Las pediatras que visitaron al pequeño en Sant Pau el día 16 han arrojado algo de luz sobre lo que pudo ocurrir. En este sentido, una de ellas ha explicado por qué se activó el protocolo ante las sospechas de violencia infantil y ha detallado, al igual que una de sus colegas, las lesiones que presentaba el pequeño ese día. La decisión de derivarlo a la unidad especializada de Vall d’Hebron se tomó para que en este centro se le realizaran más pruebas. Fue allí donde se constató la gravedad de las lesiones anales. El 18 de marzo, dos días después del ingreso del niño, se procedió a la detención de los padres. Otros dos días después, el 20 de marzo, el juez decretó prisión para ambos progenitores, aunque la madre salió en libertad al cabo de un mes y medio por orden de la Audiencia de Barcelona.

Las fuentes consultadas sostienen que las pediatras del Hospital de Sant Pau han relatado que, aquel día 16, los padres del bebé «no tuvieron reacción alguna» cuando se les comunicó que se iba a activar el protocolo por presunto maltrato y que, durante la exploración del menor, los progenitores se mostraron «distantes» con su hijo. Sin embargo, la defensa de la madre ha indicado que su clienta sí pidió a los médicos que investigaran todo lo que fuera necesario. Una testigo ha sido clara al asegurar que «todo es posible en medicina» en relación con el origen de algunas de las lesiones que tenía en niño, entre ellas también costillas rotas y heridas en la cabeza.