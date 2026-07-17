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El azote del verano

Incendios hoy, 17 de julio, en Catalunya y España: consulta el mapa con los principales fuegos activos

DIRECTO | Incendios forestales en Catalunya y resto de España, última hora en directo: cifra de muertos, heridos y desaparecidos

Un bombero trabaja en un incendio forestal.

Un bombero trabaja en un incendio forestal. / Acn / Jordi Borràs

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Con el verano, el riesgo de incendios forestales se incrementa en buena parte de Catalunya y el resto de España, favorecido por las altas temperaturas, la baja humedad, la sequedad acumulada de la vegetación y los episodios de viento. En estas condiciones, cualquier foco puede propagarse con rapidez y convertirse en una emergencia de gran alcance, especialmente en zonas rurales, forestales o próximas a núcleos habitados.

Durante los meses de más calor, los servicios de emergencias mantienen una vigilancia constante sobre los principales incendios activos, en los que la evolución de las llamas puede cambiar en cuestión de horas. La localización de los focos, su perímetro, la intensidad del fuego y las condiciones meteorológicas son factores clave para seguir la afectación sobre el territorio y anticipar posibles riesgos para la población y el medio natural.

Incendios activos en Catalunya hoy

En Catalunya, la jornada vuelve a estar marcada por la atención sobre el riesgo de incendios en un territorio especialmente vulnerable durante los meses de verano, con áreas forestales próximas a zonas habitadas, masas de vegetación expuestas al calor y unas condiciones que se pueden alterar rápidamente según el viento y la humedad. La vigilancia de los focos activos y de las zonas de mayor riesgo resulta clave para seguir la afectación sobre el territorio y anticipar posibles cambios en la emergencia.

Incendios activos en España

En el conjunto de España, la campaña estival vuelve a situar los incendios forestales entre los principales riesgos ambientales y de protección civil, especialmente en un territorio expuesto a episodios de calor intenso, sequedad acumulada y cambios bruscos de viento. Sin ir más lejos, la primera gran ola de calor del verano dejó en el mes de junio un balance total de 212 muertes prematuras en todo el país y temperaturas que alcanzaron los 45 grados centígrados, habiéndose registrado además los dos días más cálidos de este mes desde que existen datos.

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El incendio en el Anoia (Barcelona).

El incendio en el Anoia (Barcelona). / Acn / Jordi Borràs

Asimismo, los precedentes recientes muestran la capacidad de estos fuegos para extenderse con rapidez y alcanzar una elevada afectación territorial: en 2022, uno de los años más complicados de la última década, ardieron más de 267.000 hectáreas de superficie forestal y se registraron 57 grandes incendios, según los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica. En este contexto, el seguimiento de los focos activos permite medir la evolución de una emergencia que puede cambiar en pocas horas y movilizar recursos en distintos puntos del país.

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