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Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo: última hora del incendio en Orés, que arrasa ya más de 7.600 hectáreas

Mueren al menos 13 personas en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería)

Más de 84.000 personas han tenido que confinarse por incendios en Catalunya en menos de una semana: "Algunas no hacen caso y deciden huir por su cuenta"

El incendio de Orés arrasa ya 6.000 hectáreas y daña varias viviendas en Asín

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EFE

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Víctor Vargas Llamas

Valentina Raffio

Germán González

Jose Real

Barcelona
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Varios incendios afectan el terreno forestal de España, que ya tiene una superficie total quemada de 62.215 hectáreas, 2,5 veces más que en el mismo periodo el año pasado. El más preocupante hasta ahora, en Los Gallardos (Almería) ya dejado hasta 13 víctimas mortales, según datos provisionales. Y los Bombers de la Generalitat en Catalunya luchan contra la simultaneidad de fuegos en una jornada con mucho calor y condiciones óptimas para la propagación.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España.

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