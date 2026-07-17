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Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo: última hora del incendio en Orés, que arrasa ya más de 7.600 hectáreas
Mueren al menos 13 personas en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería)
Más de 84.000 personas han tenido que confinarse por incendios en Catalunya en menos de una semana: "Algunas no hacen caso y deciden huir por su cuenta"
Varios incendios afectan el terreno forestal de España, que ya tiene una superficie total quemada de 62.215 hectáreas, 2,5 veces más que en el mismo periodo el año pasado. El más preocupante hasta ahora, en Los Gallardos (Almería) ya dejado hasta 13 víctimas mortales, según datos provisionales. Y los Bombers de la Generalitat en Catalunya luchan contra la simultaneidad de fuegos en una jornada con mucho calor y condiciones óptimas para la propagación.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España.
Los Bomberos dan por controlado el fuego de Sant Quirze Safaja
Los Bomberos han dado por controlado poco antes de las siete de la tarde de este jueves el fuego de Sant Quirze Safaja (Moianès), que arde desde las tres de la tarde del miércoles. Las llamas calcinaron 97 hectáreas de masa forestal, 37 de ellas dentro del espacio PEIN de los Cingles de Bertí, según el último balance ofrecido por los Agentes Rurales. Las llamas obligaron a confinar un hostal y algunas casas aisladas ya confinar un camping, una casa de colonias y un centro de menores, restricciones que se han mantenido hasta este mediodía. El incendio se estabilizó a las ocho y media de la noche y desde entonces el objetivo ha sido mantener las llamas dentro del perímetro marcado para controlarlo.
El cambio de viento centrará la estrategia contra el incendio de las Cinco Villas durante la noche
La evolución del viento marcará las labores de extinción del incendio de las Cinco Villas durante las próximas horas. Se espera un cambio de componente durante la noche, con rachas de hasta 50 km/h, mientras que la humedad aumentará temporalmente antes de volver a caer el viernes, cuando las temperaturas volverán a situarse entre los 34 y 35 grados.
Azcón agradece el trabajo del operativo ante "uno de los peores incendios" de Aragón
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha agradecido la labor de todos los efectivos y voluntarios que participan en la extinción del incendio de las Cinco Villas, al que ha calificado como "uno de los peores incendios que ha habido en Aragón". Además, ha destacado la coordinación entre administraciones y ha reconocido el apoyo prestado por agricultores y vecinos afectados.
Aragón registra ocho nuevos incendios forestales en una jornada marcada por el fuego de las Cinco Villas Texto breve:
Aragón ha declarado ocho nuevos incendios forestales durante la jornada, cinco en la provincia de Huesca y tres en Teruel. Además del gran incendio de las Cinco Villas, sigue activo el fuego de Jánovas (Fiscal) y continúa la vigilancia sobre el de Peña Montañesa, mientras que Castanesa y La Fueva están controlados y Peñarroya de Tastavins permanece estabilizado, aunque con pequeñas reproducciones.
Más de 400 efectivos trabajan para frenar el avance del incendio de las Cinco Villas
El operativo mantiene desplegados más de 400 efectivos sobre el terreno para combatir el incendio de las Cinco Villas. Durante la jornada han intervenido 22 medios aéreos, unos 90 tractores agrícolas y más de 200 militares de la UME, que trabajan junto a los bomberos en la defensa de los municipios amenazados por las llamas.
Un incendio forestal en Lozoyuela provoca desalojos y confinamientos en la Sierra de Madrid, obliga a desplegar a la UME y deja un detenido
Un incendio forestal declarado este jueves en las proximidades de Lozoyuela ha obligado a desalojar preventivamente a algunos vecinos en Buitrago de Lozoya, así como a ordenar el confinamiento en las pedanías de Cinco Villas y Mangirón, ambas pertenecientes al municipio de Puentes Viejas.
El fuego también ha provocado el corte de la autovía A-1 en sentido Burgos en la salida 69. También se ha visto cortada la M126 en el km 0, la M135 en el km 5 y la M127. La Dirección General de Tráfico ha pedido a los conductores que extremen la precaución al circular por la zona.
Desde el puesto de mando avanzado, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha confirmado que se ha procedido a la detención de una persona "como sosprechoso de haber podido iniciar este incendio". Una persona que estaba huyendo, y que tras "un aviso de parte de los vecinos", la Guardia Civil "ha dado con él", una persona con antecedentes que estaba por las inmediaciones. "Ha huido y se le ha capturado, y en estos momentos, ya esta detenido".
El incendio de las Cinco Villas sigue fuera de control tras calcinar 7.600 hectáreas
El incendio que afecta a la comarca zaragozana de las Cinco Villas continúa sin control y ya ha arrasado 7.600 hectáreas. El operativo mantiene desplegados todos los medios disponibles para frenar el avance de las llamas, mientras continúan los trabajos para proteger los núcleos habitados y consolidar el perímetro del fuego.
Los Bombers mantendrán esta noche 50 dotaciones en el incendio de Sant Quirze Safaja
Los Bombers mantendrán durante la noche un dispositivo de 50 dotaciones en el incendio de Sant Quirze Safaja. Además, seguirá restringido el acceso a las zonas confinadas, con la única excepción de un centro asistencial.
Los bomberos protegen Uncastillo para evitar que el incendio alcance el casco urbano
Los equipos de extinción concentran sus esfuerzos en la zona de las piscinas de Uncastillo, muy cerca del casco urbano, para impedir el avance de las llamas. El municipio permanece desalojado desde el mediodía por un incendio que ya ha calcinado más de 6.500 hectáreas, mientras los vecinos han sido trasladados a Ejea de los Caballeros y los residentes del geriátrico, a un centro de Zaragoza.
Tres carreteras siguen cortadas pese a que el incendio de Sant Quirze Safaja ya está controlado
El Servei Català de Trànsit mantiene cortadas la C-1413b entre Centelles y Sant Martí de Centelles, la BV-1341 en Sant Quirze Safaja y la BV-1485 entre Sant Feliu de Codines y Sant Quirze Safaja, a pesar de que el incendio ya ha pasado a fase de control.
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