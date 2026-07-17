Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo: última hora del incendio en Orés, que arrasa ya más de 7.600 hectáreas

Un incendio forestal en Lozoyuela provoca desalojos y confinamientos en la Sierra de Madrid, obliga a desplegar a la UME y deja un detenido

Un incendio forestal declarado este jueves en las proximidades de Lozoyuela ha obligado a desalojar preventivamente a algunos vecinos en Buitrago de Lozoya, así como a ordenar el confinamiento en las pedanías de Cinco Villas y Mangirón, ambas pertenecientes al municipio de Puentes Viejas.

El fuego también ha provocado el corte de la autovía A-1 en sentido Burgos en la salida 69. También se ha visto cortada la M126 en el km 0, la M135 en el km 5 y la M127. La Dirección General de Tráfico ha pedido a los conductores que extremen la precaución al circular por la zona.

Desde el puesto de mando avanzado, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha confirmado que se ha procedido a la detención de una persona "como sosprechoso de haber podido iniciar este incendio". Una persona que estaba huyendo, y que tras "un aviso de parte de los vecinos", la Guardia Civil "ha dado con él", una persona con antecedentes que estaba por las inmediaciones. "Ha huido y se le ha capturado, y en estos momentos, ya esta detenido".