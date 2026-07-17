Hallan 2 esqueletos de rinoceronte de hace 200.000 años en una cueva de Moià (Barcelona)
EP
Investigadores de la Universitat Rovira i Virgili (URV) y del Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (Iphes-Cerca) de Tarragona han encontrado los restos de 2 rinocerontes enteros, de 200.000 años de antigüedad, en la Cova de les Teixoneres de Moià (Barcelona).
Se trata de esqueletos enteros de la especie 'Stephanorhinus hemitoechus', coloquialmente conocida como rinoceronte estepario, los "únicos" actualmente documentados en la península ibérica, y los primeros en Europa tras 2 casos en Alemania y 1 en Italia, informan la URV y el Iphes en un comunicado de este viernes.
Este animal empieza a ser abundante en los yacimientos de Europa hace 500.000 años, y desapareció hace unos 20.000, con la llegada de los fríos del último máximo glacial.
Llegada a la cueva
El investigador principal del proyecto, Jordi Rosell, ha apuntado que todavía no se sabe cómo llegaron los animales a la cueva: "Son animales que podían superar la tonelada y media de peso. Por lo que hemos visto durante la excavación, hay algunos huesos en conexión anatómica, lo que significa que probablemente los cuerpos llegar mucho antes de descomponerse".
El comportamiento de los animales "no parece estar relacionado" con las visitas a las cuevas, y Rosell sospecha que algún motivo habría favorecido su acumulación en el interior.
"Es posible que entrasen atraídos por algún tipo de trampa natural, como un charco de agua o una caída involuntaria, pero las investigaciones efectuadas hasta ahora no nos permiten identificarlo", ha dicho.
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