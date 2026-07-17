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Fuego en las Cinco Villas

En las granjas arrasadas por el incendio de Aragón: "No entiendo cómo ha podido pasar esto en un solo día"

Javier Pérez, ganadero de la localidad, lamenta la situación y la pérdida de animales o la rotura de una paridera recién recuperada

Javier Pérez, ganadero de Uncastillo, este viernes junto a una de sus delante de una de sus naves.

Javier Pérez, ganadero de Uncastillo, este viernes junto a una de sus delante de una de sus naves. / Pablo Ibáñez

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David Chic

Uncastillo
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Algún vecino de Uncastillo ha desafiado a la orden de desalojo del municipio para tratar de salvar sus granjas y naves. "Con la naturaleza no hay quién pueda", dice Javier Pérez que ha pasado la noche en un pueblo en el que no se escuchaba "ni un alma" mientras oía el paso de helicópteros y el resplandor del fuego junto al embalse de las Anas. La preocupación ha sido constante.

"No entiendo cómo han permitido que en solo una noche pase todo esto", asegura junto a su granja, ahora parada, que el fuego ha rodeado completamente. "El corral de El Salvador no se ha salvado, con todo el tiempo que he pasado reparando el tejado", señala junto a los restos humeantes.

"Hasta que den el aviso de volver aquí no se podrá hacer nada", manifiesta. "Aquí solo quedamos los extraviados", reconoce.

Varias parideras calcinadas por el incendio, cerca de Uncastillo.

Varias parideras calcinadas por el incendio, cerca de Uncastillo. / Pablo Ibáñez

Los montes que rodean Uncastillo son en este momento un hervidero de camiones de bomberos y vuelos de helicópteros que cargan en las balsas cercanas.

"Ya pueden llenar de agua el monte que no hay nada que hacer, se tendrían que centrar en despejar los cortafuegos", asegura Pérez que calcula las pérdidas materiales del incendio. "La gente está muy preocupada, porque no tenemos nada de información", se queja.

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En las lomas se ven animales escapados de alguna granja mientras las llamas todavía cercan la localidad de Uncastillo atacando desde Sos. "Menudo chandrío tenemos", asume con visible emoción.

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Fuente: El Periódico de Aragón

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