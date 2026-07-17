Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones generalesPedro SánchezÁrbitro final MundialIncendio ZaragozaLamine YamalBarcelonaÓscar PuenteManu SánchezMatt DamonPlantas
instagramlinkedin

Ola de calor

El equipo de investigadores del estrés climático que recorre las calles en bici en Valencia

Los científicos medioambientales estudian los efectos de las altas temperaturas en València para determinar los rincones más agradables ante el calor y los más insoportables

El investigador del estrés climático recorre València a pesar del aviso rojo

El investigador del estrés climático recorre València a pesar del aviso rojo / Marta Orts

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Marta Orts

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Luis Alonso forma parte del equipo de investigación de meteorología y clima del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) y saca a pasear su bicicleta las fechas que corresponden a su turno. Lo hace incluso en días de aviso rojo por calor extremo, como el pasado miércoles, cuando la recomendación era protegerse en ambientes frescos. "Todas las indicaciones apuntan a que se evite el calor, pero como la investigación va sobre medir sus efectos, estoy aquí trabajando", explica sin bajarse de su bicicleta y herramienta de trabajo.

Investigador climático en su bicicleta

Investigador climático en su bicicleta / José Manuel López

Herramientas científicas móviles

El medio de transporte que se utiliza para este estudio está equipado con una estación meteorológica que mide y registra las condiciones atmosféricas de cada lugar concreto. "Tiene sensores para calibrar la cantidad de luz y cámaras térmicas para medir la temperatura. También incorpora un anemómetro, que mide la velocidad del viento", explica. Toda esa información es reunida por él y su equipo para extraer un índice de confort térmico.

Investigador CEAM

Investigador CEAM / José Manuel López

El trabajo de recogida de información se realiza dando vueltas alrededor de la ciudad en un circuito planificado por el centro de investigación. Este recorrido incluye zonas como el Jardín del Túria y la Plaza de la Virgen. El objetivo es ver qué zonas son más agradables en situación de calor y en cuáles hay mayor estrés térmico. "Tenemos unas estaciones en el Jardín Botánico que nos sirven de referencia, comparamos el que sería el lugar óptimo para estar en un día con altas temperaturas con los demás registrados", cuenta.

El CEAM es un centro de estudios medioambientales que depende de la Generalitat Valenciana. También publican informes en revistas científicas.

herramientas CEAM

herramientas CEAM / José Manuel López

Meteorología y otros campos de estudio

La investigación del centro sobre Meteorología y Climatología es una de sus ramas fundamentales y hace especial énfasis en el análisis de los fenómenos meteorológicos extremos y sus impactos en el contexto del cambio climático global. Para ello, se aplica una investigación multidisciplinar que considera los diferentes componentes del sistema climático: suelo-vegetación-atmósfera-océano, así como sus interacciones.

Noticias relacionadas

Historia del centro

El CEAM surge en 1991 por el interés de la Comisión Europea de mayor información que ayudase a la elaboración de nuevas directivas aplicables a toda Europa, teniendo en cuenta las singularidades de la cuenca mediterránea. La recuperación de zonas afectadas por incendios, el efecto de los contaminantes en los cultivos y la necesidad de pronósticos meteorológicos regionalizados para las lluvias intensas en esta región también era de gran importancia.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Levante - EMV

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Rosalía entra en el examen para obtener la nacionalidad española: 'Una de las cantantes españolas más famosas actualmente es...
  2. Jhonny Mancilla, profesor: 'Estamos ante una generación de jóvenes para quienes la escuela clásica ya no da respuesta
  3. La madre de Noelia, la joven que recibió la eutanasia, pide identificar a los violadores de su hija: 'No quería que esto quedara impune
  4. Estas son las 5 carreras universitarias con los sueldos más bajos tres años después de graduarse
  5. Catalunya emite un aviso por contaminación atmosférica y mala calidad del aire ante la llegada de una intensa calima
  6. La pediatra del CAP que atendió al bebé maltratado en Barcelona no detectó lesiones anales tres días antes de su hospitalización
  7. El pederasta de La Salle Bonanova ingresa en la cárcel de Brians 2 seis años y medio después de la denuncia
  8. Estado de los embalses hoy, 16 de julio en Catalunya: consulta el estado de Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos

El equipo de investigadores del estrés climático que recorre las calles en bici en Valencia

El equipo de investigadores del estrés climático que recorre las calles en bici en Valencia

Baleares se consolida como la comunidad con el alquiler más caro de España: 160 personas compiten por cada vivienda y el precio medio alcanza los 1.678 euros

Baleares se consolida como la comunidad con el alquiler más caro de España: 160 personas compiten por cada vivienda y el precio medio alcanza los 1.678 euros

Detenida una turista en el aeropuerto de Gran Canaria tras abandonar un hotel sin pagar una estancia de 2.500 euros

Juzgan a un hombre de 80 años por estafar 850.000 euros a una empresa náutica de Mallorca

Juzgan a un hombre de 80 años por estafar 850.000 euros a una empresa náutica de Mallorca

El fiscal mantiene la petición de seis años y medio de cárcel para Vegara por supuesto fraude fiscal en un juicio visto para sentencia

El fiscal mantiene la petición de seis años y medio de cárcel para Vegara por supuesto fraude fiscal en un juicio visto para sentencia

Sesenta detenidos en Orihuela por una trama de falsificación de solicitudes de protección internacional para trabajar

Sesenta detenidos en Orihuela por una trama de falsificación de solicitudes de protección internacional para trabajar

María Corina Machado, de boda en Vigo

La Puebla del Río y Coria, en alerta por virus del Nilo tras detectarse mosquitos infectados en sus cascos urbanos

La Puebla del Río y Coria, en alerta por virus del Nilo tras detectarse mosquitos infectados en sus cascos urbanos