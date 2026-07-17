La entrada de tramuntana elevará el peligro de incendio en Catalunya a partir del lunes

Protecció Civil mantiene activada la fase de alerta del Plan especial de emergencias por incendios forestales de Catalunya (INFOCAT) ante la persistencia de un peligro elevado. De hecho, el organismo de gestión de emergencias prevé que el riesgo aumente a partir del próximo lunes, con la entrada de la tramontana. Según la previsión del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), la previsión de calor intensa no es tan elevada como la de los últimos días, después de que este jueves terminara la tercera ola de calor. Aun así, se mantiene el aviso por calor nocturna para este fin de semana, con afectación esta madrugada y la del domingo en los extremos norte y sur del territorio, principalmente en el Gironès y el Baix Empordà.

En los próximos días continuarán las temperaturas muy elevadas, aunque sin superar umbrales, pero por encima de la media climática. Este fin de semana se prevé un descenso de la humedad relativa en los extremos norte y sur de Catalunya, lo que puede complicar las condiciones de la vegetación, muy castigada por los incendios de los últimos días y las olas de calor vividas.

El riesgo de incendio puede desplazarse desde el interior de Catalunya hacia la zona del prelitoral

A partir del lunes, se espera la entrada de la tramontana desde el Cap de Creus, lo que puede complicar el riesgo de incendio, que puede desplazarse desde el interior de Catalunya hacia la zona del prelitoral. La presencia del viento puede agravar el riesgo de incendio por la combinación con las altas temperaturas y la baja humedad de la vegetación. En este sentido, el martes 21 de julio puede ser el día más complicado.

Refuerzo operativo

Ante la situación de alto riesgo de incendio forestal, los Bombers han activado un refuerzo operativo en todas las regiones. Según el análisis de la Unidad Técnica del GRAF (Grupo de Actuaciones Forestales), el nivel de riesgo se sitúa en 5 sobre 6 en las regiones de emergencias Centre, Lleida y Terres de l’Ebre, mientras que en el resto del territorio es de 4 sobre 6.

La situación de peligro de incendio forestal continúa siendo muy elevada en buena parte del territorio, con condiciones extremas en 33 municipios de 11 comarcas, donde se ha activado el nivel 4 del Pla Alfa, y un peligro muy alto en 196 municipios de 17 comarcas, en nivel 3.

Ante este escenario, se mantienen las restricciones de acceso a la Ribera Salada, la Baronia de Rialb y el Espai Natural del Montmell-Marmellar, y se ha reforzado la vigilancia para prevenir conductas de riesgo y garantizar el cumplimiento de las medidas adoptadas.