Los Mossos detienen a una empleada del hogar de Barcelona por robar joyas y dinero por valor de 390.000 euros

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el 13 de julio a dos mujeres de 41 y 36 años por un delito de robo con fuerza en viviendas y seis delitos de hurto en el caso de una de ellas, y dos delitos de receptación en el de la otra. El valor total de las joyas y el dinero sustraídos asciende a 390.000 euros.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de una de las víctimas. Una de las mujeres, empleada del hogar, presuntamente robó joyas y dinero en varias viviendas de Barcelona, Sant Cugat del Vallès y Sant Pere de Vilamajor entre los meses de febrero y junio de este año. Los agentes han contabilizado seis víctimas.

Los investigadores tienen indicios de que, una vez que tenía las joyas en su poder, junto con otra mujer visitó varios establecimientos de compraventa, donde revendían los objetos sustraídos. En las ventas acreditadas, obtuvieron un beneficio de 37.700 euros.

El 4 de junio, la principal investigada fue detenida en uno de los domicilios, donde los agentes localizaron diez joyas, entre ellas cadenas de oro, anillos y pendientes. Además, le encontraron un recibo de un establecimiento de compraventa de oro.

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Como resultado de las gestiones realizadas, los investigadores han conseguido atribuir más hechos a las investigadas y recuperar algunas de las piezas sustraídas, que ya han sido devueltas a las víctimas. Las detenidas fueron puestas a disposición judicial el 15 de julio.