Detenida una turista en el aeropuerto de Gran Canaria tras abandonar un hotel sin pagar una estancia de 2.500 euros

La Policía Nacional ha detenido en el Aeropuerto de Gran Canaria a una mujer de origen extranjero como presunta autora de un delito de estafa, después de que, supuestamente, abandonara un establecimiento hotelero del municipio de San Bartolomé de Tirajana sin abonar una factura de 2.483 euros correspondiente a una estancia de once noches.

La investigación comenzó tras la denuncia presentada por los responsables del alojamiento, quienes alertaron de que una familia formada por dos adultos y un menor había abandonado el hotel después de disfrutar de un régimen de todo incluido, sin realizar el pago de los servicios contratados.

La reserva con tarjeta no permitió el cobro

Según la información facilitada por la Policía Nacional, la reserva se efectuó a través de la página web del propio establecimiento, utilizando una tarjeta bancaria como garantía de pago.

Una vez finalizada la estancia, el hotel intentó cargar el importe correspondiente, pero la operación no pudo completarse porque el medio de pago facilitado no permitió realizar el cobro.

La rápida coordinación entre la Comisaría de Maspalomas y el Puesto Fronterizo del Aeropuerto permitió su localización y detención antes de abandonar la isla

Ante esta situación, el personal del establecimiento contactó en varias ocasiones con la persona que había formalizado la reserva para tratar de resolver la incidencia y regularizar el pago pendiente.

De acuerdo con la denuncia, la mujer respondió inicialmente asegurando que tenía intención de abonar la factura. Como explicación, indicó que ya se encontraba en el aeropuerto y que tenía dificultades para acceder a su tarjeta bancaria. Sin embargo, pese a ese compromiso inicial, dejó de responder a las comunicaciones y el importe nunca llegó a abonarse.

Localizada antes de abandonar Gran Canaria

Tras recibir la denuncia, los agentes iniciaron las correspondientes gestiones de investigación y establecieron un dispositivo para localizar a la presunta responsable.

Las pesquisas permitieron identificarla en las instalaciones del Puesto Fronterizo del Aeropuerto de Gran Canaria, donde fue detenida antes de embarcar y salir de la isla.

Posteriormente, la arrestada fue trasladada a la Comisaría de Policía Nacional de Maspalomas, donde se instruyeron las diligencias policiales correspondientes. Una vez concluidas las actuaciones, fue puesta a disposición de la autoridad judicial, que continuará con la tramitación del procedimiento.

Posibles consecuencia penales

La Policía Nacional ha recordado que mantiene una colaboración permanente con los establecimientos turísticos del Archipiélago para investigar aquellos hechos que puedan afectar a su actividad.

El cuerpo policial señala que el turismo constituye uno de los principales motores económicos de Canarias, por lo que trabaja junto al sector para prevenir y esclarecer delitos que puedan perjudicar tanto a las empresas como a la imagen del destino.

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Asimismo, recuerda que cualquier intento de evitar el pago de los servicios contratados puede ser objeto de investigación y, en su caso, derivar en las correspondientes responsabilidades penales si así lo determinan los tribunales.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas